Mantendo a tradição e espírito natalinos, o Raposo Shopping dá início a uma promoção que traz como brinde um grande astro da ceia de Natal. Até o dia 24 de dezembro, os clientes que realizarem R$ 300,00 em compras, nas lojas do empreendimento participantes da promoção, podem levar para casa na hora um Panettone Panco de frutas cristalizadas ou de chocolate.

Para retirar o prêmio, basta comparecer ao balcão de trocas, no piso São Paulo e apresentar o cupom fiscal. A promoção é limitada a um panetone por CPF e está sujeita à disponibilidade do estoque.

O compre-ganhe chega para agregar ao Natal do Raposo Shopping mais atrativos. A programação já conta com a decoração temática “Fazendinha de Natal”, com o “Trenzinho do Noel”, decoração externa com luzes e árvores natalinas, além do “Cine de Natal” – um curta-metragem interativo, que tem o Papai Noel como protagonista e direito até a chuva de neve!

O Raposo Shopping fica na Rod. Raposo Tavares, km 14,5 – Jd. Boa Vista – São Paulo/SP.

Serviço: Compre-ganhe de Natal no Raposo Shopping, de 1 a 24 de dezembro (ou enquanto durarem o estoque). Mecânica: A cada R$ 300 em compras nas lojas participantes, o cliente pode trocar os cupos fiscais por um Panettone Panco de frutas cristalizadas ou de chocolate (limitado a um Panettone por CPF).