Mesmo com o distanciamento social, a alegria do Natal não vai ser deixada de lado no Butantã Shopping

O Natal é uma das datas mais esperadas do ano e, mesmo em um momento diferente como o que estamos vivendo, é preciso comemorar! Por isso, o Butantã Shopping está com sua tradicional decoração de Natal. Seguindo todas os protocolos de segurança, em 2020 a atração será, em sua maior parte, contemplativa. Mas as atrações infantis ganham um toque de modernidade, pois são interativas!

Até o dia 3 de janeiro de 2021, a praça de eventos está com uma grande árvore com cascatas de luzes que formarão um efeito que vai impressionar e alegrar a todos. Além disso, a área contará com um túnel de bolas que se acendem e urso gigante para tirar fotos e as famosas selfies. A fachada externa do Shopping estará toda iluminada, levando o clima de Natal para quem passar pela região.

Para as crianças as atrações são interativas. No piso 1, elas poderão participar de um jogo online e gratuito que conta com realidade aumentada. Para movimentar o trenó do Papai Noel, as crianças usarão os movimentos das mãos e pés. Já no piso 0, as luzes das árvores de Natal poderão ser acionadas com os pés.

Quem quiser conversar com o bom velhinho não vai se decepcionar. Em tempos de distanciamento social, toda a magia e encanto deste ano será virtual, através de uma tela de 75 polegadas. As crianças poderão ver e conversar com o Papai Noel, que estará conectado direto de sua casa no Polo Norte! Uma das assistentes do Papai Noel estará presente para auxiliar os clientes, que poderão tirar suas fotos e deixar a cartinha com os pedidos numa caixa de correios. A conversa virtual com o Papai Noel acontecerá no piso 1 até o dia 23, das 14h às 20h. No dia 24/12, a interação será das 10h às 18h.

Serviço: Butantã Shopping, Av. Prof. Francisco Morato, 2718 – Butantã, São Paulo/ SP. www.butantashopping.com.br3723-3900