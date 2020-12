Após a retomada para a Fase Verde, a Feira da Praça Benedito Calixto retomou as atividades no final do mês de outubro. O local é conhecido pela diversidade de itens de decoração e artesanato.

A Associação dos Amigos da Praça Benedito Calixto, presidida por Maria Emília Ciavaglia assinou o Termo de Compromisso junto à Prefeitura de São Paulo para a reabertura Feira de Artes e por ela ter uma peculiaridade ímpar, não só na sua importância cultural, mas também pela disposição geográfica dos expositores. Em razão da complexidade de todo seu entorno, a Associação garantiu as adaptações às normas sanitárias específicas para a pandemia Covid 19, através da elaboração de protocolos específicos para cada setor da feira.

Cumprindo o protocolo de não promover aglomeração, os projetos culturais da Feira: O Autor na Praça, o Choro da Benedito e o Cardápio Musical não retornam nesse momento.

Melhor feita de antiguidades

Conhecida como uma das melhores feiras de antiguidades e artesanato do Brasil, a Feira da Praça Benedito Calixto acontece desde 1987 e reúne em Pinheiros, todos os sábados, mais de 300 expositores. Das 9h às 19h o visitante pode comprar de tudo, desde obras de arte a brinquedos antigos, roupas seminovas, discos de vinil, louças e móveis que datam do meio do século XIX. Para quem prefere algo ainda mais exclusivo, a feirinha conta com estandes de lojas de decoração de alto nível.

Benedito Calixto

Benedito Calixto de Jesus (nasceu em 1853 e faleceu em 1927, foi um pintor, desenhista, fotógrafo, professor, historiador, decorador, cartógrafo e astrônomo amador brasileiro e é considerado um dos maiores expoentes da pintura brasileira do início do século XX. O artista realiza diversas obras para o Museu Paulista, sob encomenda de Afonso d’Escragnolle Taunay, sobretudo cenas da São Paulo antiga e paisagens. Para seus quadros históricos e religiosos, realiza estudos fotográficos preparatórios, para os quais se vale de minuciosa pesquisa histórica. As paisagens são a temática mais cara ao artista. Nessas obras, apresenta uma pintura lisa, com o uso de velaturas e um colorido sempre fiel às características locais, embora trabalhado de maneira bastante pessoal no uso dos verdes, azuis e ocres. Benedito Calixto, dispunha de amplo conhecimento sobre o litoral paulista, e atua ainda como cartógrafo, realizando ensaios de mapas de Santos, e como historiador, escrevendo sobre as capitanias paulistas de Itanhaém e São Vicente.