Natal é uma das épocas mais esperadas do ano. E mais do que celebrar, este ano a palavra é: compartilhar. É o momento para potencializar o instinto solidário das pessoas e realizar iniciativas que impactam, diretamente, uma série de pessoas, grande maioria delas crianças. Pensando em levar a alegria ao Natal, o D&D Shopping, criou a campanha “Natal em Casa”, marcada por solidariedade, empatia e compaixão.

Renomados profissionais de arquitetura, design, decoração e moda customizam lindos vasos, ornamentados com pinheiros naturais. Todas as peças serão vendidas e o valor arrecadado revertido em brinquedos, doados para 160 crianças carentes da comunidade Jardim Edite. O objetivo é ajudar famílias em situação de vulnerabilidade social e, principalmente, aquelas atingidas pelos impactos da pandemia da Covid-19.

As peças ficarão expostas nos dois andares do shopping, até 3 de janeiro. São 34 peças customizadas por nomes como: Ana Lucia Siciliano, André Leite e Bruna Ximenes, Antônio e Camila Figueiroa, Bruna Mokfa, Brunete Fraccaroli, Carolina Melo e Suzy Melo, Chris Ayrosa, Cilene Monteiro Lupi, Claudia Elias, Claudia Galasso e Daniel Polachini, Debora São José, Débora Valente, Camila Dirani e Maíra Marchió, Elaine Vilela, Fabiano e Tania Hayasaki, Flávia Cardozo, Jamil Paroschi Júnior, Joia Bergamo, Juliana Sicca, Luciana Moreno, Lethicia Bronstein, Lucas Anderi, Luciana Almeida, Marcelo Sampaio, Marcio Melo, Marilia Veiga, Norah Carneiro, Paulo Evangelista, Rafaela Custódio, Raphaela Delegais, Ricardo Rossi, Rodrigo Costa, Selma de Sá, Silvana Lara Nogueira .

Cada um dos vasos poderá ser adquirido por R$ 750,00.

Serviço: “Natal em Casa” D&D Shopping. Entrada gratuita. Av. das Nações Unidas, 12.555 – Brooklin. Tel.:3043-9000 / 3043-9650 – Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 11h às 21h; sábado, das 10h às 20h e domingo das 14h às 19hwww.dedshopping.com.br