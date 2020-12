Tive o prazer de entrevistar a jornalista Izabella Camargo autora do best-seller “Dá um tempo! Como encontrar limite em um mundo sem limites”

No livro, uma fascinante pesquisa que exigiu três anos de trabalho, nos faz refletir sobre a importância do tempo e como podemos usá-lo a nosso favor.

O tempo está passando mais rápido ou estamos passando mais rápido pelo tempo?

Mario Sergio Cortella, conhecido filósofo e educador, ressalta que tempo é uma questão de prioridade. Se não temos tempo para alguma coisa ou alguém é porque não é prioridade.

Um alto executivo com excesso de trabalho não tem tempo para exercícios físicos, mas após um enfarte, consegue caminhar na pracinha todos os dias.

A verdade é que hoje estamos adoecendo mais, acelerando mais e contemplando menos.

Quando a pandemia parou o mundo da noite para o dia, muitos que reclamavam da falta de tempo para descansar, ficar mais com a família e trabalhar menos não souberam o que fazer com o tempo livre. A dificuldade em encarar realidades distantes do ideal de cada um revolucionou a forma que vivemos.

O isolamento também permitiu a revelação de que podemos ficar sem viajar, ir a shoppings ou gastar indevidamente, mas não sobrevivemos sem a arte, a cultura, a música e a alegria de curtir momentos de lazer ao lado de quem se ama.

Um dos capítulos do livro fala do tempo no esporte.

O que você consegue fazer em alguns segundos?

Na vida de quem pratica esportes, até a fração de segundo envolvida num piscar de olhos pode conduzir ao topo do pódio ou ao anonimato. Vale ouro, prata ou bronze.

Quem já acompanhou uma Olimpíada consegue realizar a importância de milésimos de segundos na busca da vitória.

Nos 100 metros livres, no toque decisivo em uma prova de natação, nos segundos finais de uma partida de basquete que podem demorar o suficiente para se perder o controle das emoções.

Um atleta profissional, dependendo da modalidade, treina durante anos para representar seu país em jogos com repercussão mundial e, mesmo depois de passar por uma série de provas classificatórias, o tempo, um dos principais indicadores de sua performance, vai continuar sendo determinante para a conquista de uma medalha.

E mesmo com muito treino, o reconhecimento pela melhora do tempo não depende só da própria superação pessoal, já que o tempo dos outros competidores e da evolução do esporte como um todo também influenciam diretamente no resultado.

O ensinamento que levamos das experiências que vivemos nos últimos meses mostra que precisamos reavaliar a importância que damos ao nosso tempo.

Tenho certeza de que muitos questionaram o tipo de vida que estavam levando e aprenderam que nem tudo exige pressa.

Que é possível trabalhar sem se estressar, que ter um hobby, ouvir uma boa música, praticar atividade física, passar mais tempo com a família, se alimentar e dormir bem é tão fundamental quanto conquistar metas, muitas vezes inatingíveis.

Aprendemos que planejamento é importante sim, mas que a vida nos prega peças a todo momento e que o tempo voa para quem não presta atenção nele.

Essa é a grande sacada. Estar inteiro em cada instante.

Fazer uma coisa pensando em outra só traz angústia e ansiedade.

Chega de vivência pela metade.

Dá um tempo!