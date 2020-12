Que tal aproveitar o aconchego de seu lar e ter uma ceia de Natal do restaurante Tasca do Zé e da Maria? Isso é possível e opções é que não faltam.

Entradas

Salgados croquete, risole de camarão, bolinho de bacalhau, 6 unidades R$ 18,00

Caldo verde R$ 37,90 ;casquinha de bacalhau ou de siri R$ 41,90 e Bacalhau Beneditine R$ 42,90

Carnes

Cordeiro Tasca acompanha arroz e feijão branco R$ 146,00; Arroz de rabada ou Arroz de pato R$ 111,00 ; Filet mignon do Chef com batatas fritas R$ 112,00

Peixes e Frutos do Mar

Mas se você preferir em sua Ceia de Natal peixe ou frutos do mar acertou o local

Peixe com creme de espinafre, arroz ao limão e molho de alcaparras R$ 120,00; Arroz de Polvo R$ 147,00 ;Arroz com frutos do mar ou Espaguete frutos do mar R$ 151,90 ; Frutos do mar grelhado com arroz de brócolis R$ 159,90; Camarão recheado com catupiry e arroz roquefort R$ 168,90; Camarão ao Champanhe com arroz de amêndoas ou Camarão grelhado com arroz de amêndoas ou Camarão ao molho curry R$ 172,00 ou Polvo a Lagareiro R$ 190,00

Bacalhau

Agora se o paladar de Natal é o Bacalhau, nada melhor do que o Tasca

Bacalhau à Braz desfiado com cebola caramelizada no azeite, batata palha, ovos e azeitonas pretas R$ 129,90 ou Bacalhau á Lagareiro posta empanada, cebolas caramelizadas no azeite, mini batatas ao murro, brócolis, azeitonas verde e alho frito ou Bacalhau Tasca, posta ao forno,cebola caramelizadas no azeite , brócolis ,mini batatas ao murro, ovo cozido tomate semi confitado e alho frito R$ 182,90 ; Bacalhau com queijo,posta coberta com queijo de canastra, cebola e batatas assadas R$ 188,90

Sobremesas

Doces Portugueses

Sericaia ou Encharcada de ovos R$ 29,90

Endereço : Rua dos Pinheiros 434 tel: 11 3062-5722 e o 11 3064-0107; Pedidos pelo whatsapp tel: 11 94922-9860