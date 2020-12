As luzes da cidade ganham um novo colorido com a chegada do Natal. Diversas parcerias da Prefeitura de São Paulo possibilitaram ações especiais. A Coca-Cola FEMSA Brasil, transformou sua tradicional celebração de Natal em uma grande ação de tecnologia e inovação adaptada para o momento de pandemia.

Para evitar aglomerações, a tradicional árvore de São Paulo foi montada, com o apoio da Prefeitura de São Paulo, na Ponte Estaiada, um dos principais cartões postais da cidade. Com 46 metros de altura e 17,65 m de diâmetro, terá projeção 360° em alta resolução e exibição de laser que poderá ser vista a 10 km de distância, além de estrelas em movimento que integram o novo visual.