A Prefeitura de São Paulo, por meio da Ade Sampa, agência da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, apresentou nesta no último dia 27 de novembro, duas novas unidades do Teia, escritório compartilhado gratuito. A iniciativa que já levou os ambientes de trabalho para os bairros de Cidade Tiradentes, Taipas, Heliópolis, Santo Amaro, Parelheiros, Jardim Edite e Centro, agora chegará aos distritos do Butantã e Itaquera.

Atualmente a cidade de São Paulo já conta com nove unidades do Teia que levam aos empreendedores das regiões mais afastadas os principais serviços ofertados por coworkings privados. Além da gratuidade, o diferencial do Teia é a oferta de cursos, oficinas, qualificações e orientações pela equipe gestora do espaço. Assim, os empreendedores podem não só gerir o seu negócio e formar uma rede de contatos, como também, aprimorar o seu empreendimento.

Butantã

As duas unidades estão instaladas em regiões que precisam de apoio e fomento a políticas de geração de renda. Considerando toda a região pertencente à Subprefeitura do Butantã (distritos Butantã, Morumbi, Raposo Tavares, Rio Pequeno e Vila Sônia), são 428.217 pessoas que habitam no local. Ao mesmo tempo em que abriga bairros de classe média, a região tem também mais de 80 favelas e ocupações irregulares, algumas delas com a população vivendo em situação de alta vulnerabilidade social.

Já na zona leste da cidade, a Subprefeitura de Itaquera conta com mais de 500 mil habitantes.

Os Teias chegam para aumentar as oportunidades de geração de renda para os moradores das duas regiões, além de promover o acesso de todos a equipamentos públicos.

A Teia Butantã está aberto ao público desde o dia 3 de dezembro. Para agendar uma data acesse: www.bit.ly/agendamentoteiabutanta

Teia Butantã

Esta é a primeira unidade da zona oeste da cidade. Localizada dentro do Centro de Referência em Segurança Alimentar e Nutricional, o Teia Butantã tem como foco as diversas formas de geração de renda por meio da gastronomia. O espaço comporta 22 pessoas trabalhando simultaneamente, sala de reunião para seis pessoas e estações fixas de trabalho que poderão ser utilizadas por todos.