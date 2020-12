Um dos pontos de requalificação do entorno do Rio Pinheiros, provoca discussão entre moradores e Governo. O Executivo Estadual anunciou a construção de uma roda gigante nas cercanias do Parque Cândido Portinari, junto ao Villa-Lobos. Moradores locais afirmam que não houve estudo de impacto da medida na região.

Entrevista SAB City Boaçava

A Gazeta de Pinheiros conversou com representantes da Sociedade Amigos do Bairro City Boaçava (SAB) sobre o tema.

Gazeta de Pinheiros – O Estado anunciou a construção de uma roda gigante na região. A população foi consultada?

SAB – Infelizmente não. Porém o tema foi levado ao conselho do Parque Villa Lobos, onde será instalada a roda gigante, para avaliação e aprovação. O conselho do parque aprovou a iniciativa.

GP – Qual é a posição da comunidade local?

SAB – Os moradores do Bairro City Boaçava, são em sua grande maioria contra. Eles entendem que, se não houver um investimento no bairro para esta atração de grande envergadura, a região se transformará em estacionamento natural e problemático, deste novo e importante fluxo de visitantes.

GP – Como a presença afetaria a vida da população próxima?

SAB – Qualquer parque de diversão com uma atração de tal envergadura, acabará por transformar a vida de uma bairro estritamente residencial. Mesmo sem qualquer estudo técnico, se pode desenhar, qual será o impacto sobre o entorno desta atração. Simplesmente, o Estado não tem o direito de alterar a residência e a vida deste universo de moradores, em função de uma atividade que visa exclusivamente os resultados financeiros. O Estado e os empreendedores, qualificam a atração como um enquadramento maravilhoso de São Paulo, aos olhos do mundo. Porém, nenhum estudo legal do impacto desta atração sobre a sua vizinhança foi feito. Vamos lutar, contra com todas as vias, principalmente as legais. Esperamos que o juízo deste valor seja definido pelo judiciário.

GP – Que ações estão sendo estudadas?

SAB – Ação Civil Pública, contra o Governo do Estado.

Polêmica

Reportagem da Gazeta de Pinheiros na época do lançamento, já apontava para a divisão entre os moradores locais. As opiniões se colocam entre os que creem ser bom ou ruim, que a iniciativa deve aumentar o movimento no parque.

“Vai ficar horrível e piorar a frequência”

“Alto de Pinheiros que tanto vimos conservado, está se tornando um bairro muito popular”

“Temos que fazer um movimento espontâneo, que englobe bastante gente e pleitear junto a ‘Alesp’, que este aparelho vai tumultuar nosso sossegado bairro”

“O parque é enorme, cheio de espaços vazios, uma alegria para as famílias e não atrapalha nenhuma vista ou fluxo de veículos já existentes. Vamos deixar de bairrismo, esnobismo e elitismo”

“Verdade. Que está roda gigante, vá para a segunda em Londres, na London Eye”

Pontos turísticos

Um dos grandes cartões-postais de Londres, a London Eye é uma roda gigante à beira do Tâmisa que atrai turistas do mundo todo e proporciona uma vista do alto de uma das principais capitais do mundo. Inspirado neste conceito, o Governo do Estado pretende implementar no Parque Cândido Portinari algo muito similar.

Dentro do projeto Novo Rio Pinheiros, a ideia é atrair turismo e proporcionar mais espaços de lazer e comércio junto às proximidades do Rio Pinheiros. Há poucas semanas, inclusive, foi anunciado o projeto de concessão da Usina São Paulo. Antiga Usina da Traição, agora Usina São Paulo, será concedido à iniciativa privada. Um dos eixos do programa Novo Rio Pinheiros, remodelação do complexo prevê implantação de áreas de convivência, comércio e escritórios. O consórcio denominado Usina São Paulo apresentou a proposta vencedora da licitação para concessão da Usina São Paulo no valor de R$ 280 milhões. O certame foi conduzido pela Empresa Metropolitana de Águas e Energia (EMAE).

A roda gigante de observação, que terá 90 metros de altura, faz parte das ações de revitalização do entorno do rio Pinheiros, que deve ser despoluído até dezembro de 2022 por meio de um grande programa de saneamento básico. Na última terça-feira (13), a Comissão de Proteção à Paisagem Urbana (CPPU) da Prefeitura de São Paulo aprovou o projeto.

Cândido Portinari

O Parque Cândido Portinari foi entregue à população em 2014 e recebeu R$ 12.554 milhões de investimento para a sua construção. As obras para implantação do espaço tiveram início em maio de 2013 na área anexa ao Parque Villa-Lobos, que foi utilizada como depósito do Consórcio Via Quatro, responsável pela execução da primeira fase da Linha 4 – Amarela do Metrô.

A incorporação do terreno, com acesso pela Avenida Queirós Filho, era reivindicada por moradores da região desde 1994, quando o Parque Villa-Lobos foi aberto ao público. Em 2006, cogitou-se a negociação do terreno com o mercado imobiliário. A infraestrutura do Candido Portinari conta com ciclovia, passarela e quadras poliesportivas.