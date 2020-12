Para sensibilizar a comunidade em relação aos cuidados com o meio ambiente, foi realizada mais uma atividade socioeducativa dentro do programa Novo Rio Pinheiros, com palestra e oficina de hortas verticais, no Jardim Ana Maria, na região do Campo Limpo. A ação, em 4 de dezembro, foi organizada pela equipe socioambiental do Consórcio Rio DBO – Alto Pirajuçara, contratado pela Sabesp para executar as obras de saneamento do Novo Rio Pinheiros na região, em parceria com a Sociedade Ecológica Amigos do Embu (SEAE).

Também na semana que vem, deverá se realizar a LIVE sobre a preocupação do meio ambiente no projeto Novo Rio Pinheiros, com a participação do Consórcio Rio DBO, a empresa Deep, que também faz parte do consórcio, Instituto Limpa Brasil, Gazeta de Pinheiros e Sabesp.

Com a participação de moradores da região, o evento educativo aconteceu no CCA Jardim Ana Maria e foi conduzida pelas biólogas Inara Siqueira e Isadora de Carvalho da SEAE. Na oportunidade foram abordados assuntos como saneamento básico e tratamento de água, a importância da preservação dos recursos hídricos, a necessidade do descarte correto de resíduos e a reutilização de materiais para diminuição do impacto ambiental.

Praças e atividades

O Novo Rio Pinheiros tem realizado diversas atividades socioambientais, como revitalização de praças e ações educativas. Já foram alvo das ações a praça Dr. Eurydes Luz Angelini, no Jardim Vazani, região do Córrego Pirajuçara; a Praça do Abacateiro e a praça Ana Maria, na área do Córrego Pedreira; e a praça na avenida Raquel Alves Moreira, nas proximidades do Córrego Ponte Baixa. Esses locais receberam melhorias como limpeza, mudas de árvores, lixeiras, placas de identificação de plantas, pista de caminhada, entre outros.

Dentro do programa, também foram realizadas atividades socioambientais para moradores da região do Ribeirão Jaguaré, da sub-bacia Cidade Jardim-Morumbi e dos córregos Águas Espraiadas, Alto Pirajuçara, Zavuvus e Cordeiro. As ações variaram conforme o local e incluíram atividades como caminhada ambiental, informações sobre saúde, limpeza urbana e preservação de rios, oficina de reaproveitamento de alimentos e, no caso da sub-bacia Cidade Jardim-Morumbi, até uma estação com maquetes das estruturas de saneamento que operam no local.

Todas as atividades promovidas pelo Programa Novo Rio Pinheiros seguem os protocolos de prevenção à Covid-19: medição de temperatura, higienização das mãos com álcool gel, utilização de máscaras e organização do espaço para manter o distanciamento entre os presentes.

Novo Rio Pinheiros

A Sabesp investe ao todo R$ 1,7 bilhão no programa Novo Rio Pinheiros para conectar aproximadamente 533 mil imóveis à rede de esgoto, beneficiando com mais saúde e qualidade de vida uma população de 3,3 milhões de pessoas na região da bacia do rio Pinheiros em São Paulo, em Embu das Artes e em Taboão da Serra. Além de levar mais saúde para as pessoas e contribuir para a recuperação do meio ambiente, as obras da Sabesp no programa devem gerar 4,1 mil empregos. Até o momento, 77 mil imóveis já foram conectados à rede coletora.