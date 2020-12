Uma partida que faz história, ou melhor, que muda a história de uma forma impactante.

O futebol contra o racismo.

Um protesto genuíno, uma corrente de solidariedade que reverberou pelo mundo.

Em Paris, o estádio Parque dos Príncipes recebeu faixas antirracistas e jogadores vestidos de camisetas com a frase “Não ao Racismo”.

O jogo: Paris Saint-Germain e Istambul Basaksehir.

Antes do início da partida, os atletas fizeram um círculo em volta do meio-campo. Neymar ergueu o braço direito com punho fechado.

Um dia antes, o brasileiro e seu companheiro no PSG, Kylian Mbappe, protagonizaram o maior protesto antirracismo do futebol mundial.

A comissão técnica do Istambul reclamava da arbitragem na aplicação dos cartões amarelos.

Durante a discussão, o quarto árbitro, o romeno Sebastian Coltescu dirigiu ofensas racistas ao ex atacante camaronês Pierre Webó, atualmente auxiliar técnico do time turco.

Os jogadores dos dois times pediram a retirada do quarto árbitro. Como não foram atendidos, deixaram o gramado.

Neymar e Mbappe assumiram a liderança do protesto.

O protocolo da FIFA prevê o encerramento das partidas em caso de comportamentos racistas quando eles vêm das arquibancadas, da torcida.

O que torna o caso mais grave em Paris é que as acusações recaem sobre a arbitragem, que deveria coibir esse tipo de atitude.

Antigamente, jogadores que reclamavam de ataques racistas em campo eram silenciados e esquecidos.

Em 2005 o jogador Grafite foi vítima de um insulto racial durante um jogo do São Paulo.

O ex atacante brasileiro relata que teve apoio jurídico e psicológico do clube, mas preferiu não dar sequência ao caso.

E tantos outros.

Um momento emblemático foi quando um torcedor do Villarreal atirou uma banana em Daniel Alves.

O jogador teve uma atitude inusitada. Pegou a fruta no chão, comeu e bateu o escanteio pela ponta direita do ataque do Barcelona.

Mas nem todos tem essa maturidade e sangue frio.

PSG e Istambul Basaksehir deixam uma marca importante no futebol. Que nenhum tipo de racismo será permitido ou suportado.

O jogo foi realizado no dia seguinte.

Neymar foi o nome da partida.

Foram três gols do brasileiro, que anotou o seu terceiro hat-trick em jogos da Champions.

Antes, ele havia alcançado o feito contra o Celtic (2013) e Crvena Zvezda (2018).

Somente Cristiano Ronaldo e Messi, com oito cada, anotaram mais hat-tricks na história da competição….

Mas não foi só Neymar quem deixou a sua marca.

Mbappé marcou duas vezes e se tornou, aos 21 anos, o jogador mais novo da história da Champions a alcançar a marca de 20 gols na competição.

O atacante francês tem Neymar como companheiro e ídolo.

Neymar e Mbappe, deram o recado.

Racismo e discriminação em toda a sua forma, não tem mais lugar no futebol.

A dramática luta contra o racismo pede atitudes radicais.

Vivemos um tempo em que a intolerância racial não tem mais espaço.

Neymar e Mbappé levantam uma bandeira que mostra maturidade no cenário mundial.

A dupla tem missão nessa vida.

Dentro e fora de campo.