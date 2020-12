A sensação de insegurança volta a crescer na região, principalmente no Morumbi e Pinheiros. Depoimentos trazem casos de furtos e assaltos, além de sequestros-relâmpagos. Um dos locais apontados é a rua Doutor Francisco Tomás de Carvalho, conhecida como “Ladeirão do Morumbi”. A Polícia afirma que o número de casos caiu na região e salienta a importância das denúncias.

Moradores trazem depoimentos sobre a insegurança na região

“Fui assaltado a mão armada saindo do ‘Ladeirão do Paraisópolis’ às 6:30 AM do último dia 5. Chegando na Av. Morumbi, dois ladrões em uma moto (CB300 preta placa) armados e bem agressivos prometendo a toda hora atirar, levaram celulares, dinheiro, bolsa e joias. Tomem cuidado na região. Fiz o B.O. na 89ª. D.P. e alerto que aquela área está bem perigosa, mais do que o normal.” G.C.

“Este’ ladeirão’ é perigoso mesmo. Já fui assaltada numa farmácia do Jardim Guedala e também no Parque do Povo. Todo cuidado é pouco!”. A.A.G.

“Está mais perigosa porque não tem policiamento, é só este o problema.” A.N.

“Sempre foi. Há mais de 15 anos não passo pelo’ ladeirão’. “ J.C.S.

“Infelizmente era meu trajeto diário, mudei totalmente, dou uma volta mas não passo mais lá.” G.C.

Sequestro

“Pessoal , fiquem atentos! Dois sequestros relâmpagos por aqui essa semana… E agora com a minha vizinha às 21h em frente ao nosso prédio ( na rua João Miguel Jarra ). Eram 3 homens e a levaram para uma favela em Carapicuíba. Os assaltos estão aumentando demais na região!“ F.C.

“Na segunda feira (Dia 30/11) a noite, roubaram a academia que frequento na rua Fradique Coutinho. Vamos ficar atentos.” V.M.S.

“Graças ao STF e ao vírus chinês, 35 mil presidiários soltos nas ruas. Estamos lascados…”V.Z.

“Sábado fomos assaltados em frente ao Hortifruti Pomar às 14h.”A.C.H.

“Importante registrar B.O. para ver se percebem que isto está aumentando por aqui. E passem a fazer rondas mais frequentes. Tem que registrar.” K.A.G.

Polícia Militar e as operações

A Gazeta de Pinheiros – Grupo 1 de Jornais conversou com o Coronel Álvaro Batista Camilo, Secretário Executivo da Polícia Militar. “São feitas ações constantes dentro da ‘Operação Morumbi Mais Seguro’, que se realiza todas as semanas. Só esse ano foram feitas 712, abordadas 2.065 pessoas, das quais 41 foram presas, 901 veículos e motos vistoriadas, 20 motos recolhidas, 11 veículos recuperados e 58 kg de drogas apreendidas. Contudo, devido às denúncias, vamos intensificar mais ainda o policiamento na região”, explica.

Denúncias

O Secretário Camilo também comenta sobre a importância das denúncias. “Pedimos à população que registrem BO e comuniquem à polícia qualquer o problema de segurança, mesmo que o fato não tenha se concretizado. Pedimos também que informem o CONSEG Conselho Comunitário de Segurança sobre esses problemas e procurem implantar, nas ruas, o ‘Programa Vizinhança Solidária’. Para isso podem manter contato com a polícia local. Juntos vamos melhorar a segurança e a qualidade de vida da população”.

Reorientação de policiamento

A Secretaria de Segurança Pública afirmou que Policiais do 16º BPM-M irão reorientar o policiamento na região com base no planejamento estratégico e na análise dos índices criminais, empregando seu efetivo operacional por meio dos diversos programas de policiamento, como a ROCAM, Força Tática, Radio Patrulhamento e Policiamento Comunitário. As ações realizadas pelas polícias Civil e Militar na área possibilitaram que os roubos (-24,71%), roubos de veículos (-26,43%), furtos (-45,46%) e furtos de veículos (-35,85%) caíssem de janeiro a outubro deste ano, na comparação com o mesmo período de 2019. Nos 10 meses de 2020, 1.713 pessoas foram presas e 305 veículos foram recuperados. Para que o trabalho realizado seja mais assertivo, a vítima deve registrar o boletim de ocorrência, para a devida apuração dos fatos, prisão dos criminosos. Além das unidades territoriais, os registros de ocorrência podem ser feitos pela Delegacia Eletrônica (www.delegaciaeletronica.policiacivil.sp.gov.br).