A Gazeta de Pinheiros conversou com representantes da Sociedade Amigos do Bairro City Boaçava (SAB), para saber como foram descobertos os primeiros morcegos raivosos na região. A transmissão da raiva ocorre quando os vírus da raiva existentes na saliva do animal infectado, penetram no organismo através da pele ou de mucosas, por meio de mordedura, arranhadura ou lambedura. A Prefeitura dá orientações sobre o tema.

Gazeta de Pinheiros – Como foi descoberta a presença de morcegos raivosos na região?

SAB – Um morador, encontrou dois morcegos mortos na vasilha de água dos seus cachorros pela manhã, além de outros que temos notícia na região.

GP – Que atitudes foram tomadas?

SAB – Após uma pesquisa na internet, que orientava chamar a Prefeitura, o morador solicitou telefonicamente e recebeu em brevíssimo tempo ( no mesmo dia ), uma equipe da Zoonose da PMSP, que em 24 horas apurou que os morcegos mortos estavam com raiva.

GP – Quais foram as recomendações passadas?

SAB – Vacinar novamente os cães, mesmo os que já estivessem imunizados e também seus donos. A equipe de zoonose, passa a monitorar a residência e entregou à SAB, material de divulgação sobre os cuidados e prevenções com relação aos morcegos.

Morcego raivoso

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), informa que, em novembro, houve apreensão de um morcego que testou positivo para raiva na região de Pinheiros. É necessário salientar que, quando há casos de morcegos caídos no chão ou voando durante o dia, pode haver indicação que esses animais estejam doentes. A recomendação é de que os munícipes não toquem no animal e não tentem removê-lo do local, pois por defesa, o mesmo pode morder. Em condições normais, os morcegos não atacam e não são agressivos.

Orientação

A Prefeitura orienta, em caso de encontro com um animal nestas condições, que o procedimento é entrar em contato no número 156 para que a equipe da Divisão de Vigilância em Zoonoses (DVZ), que é o órgão responsável neste tipo de situação, se dirija até o local para proceder à remoção do morcego. Se surgir a necessidade de imobilizar o animal e o mesmo estiver caído no chão, é recomendado que se coloque uma caixa ou um balde em cima do morcego para mantê-lo isolado até a chegada da equipe da DVZ.

É importante relembrar que morcegos são animais de hábito noturno e estão bastante bem adaptados na área urbana. Portanto, morcegos voando à noite registram comportamento normal, pois estão em busca do alimento. Durante o dia esses animais ficam em seus abrigos. “Reforçamos também a necessidade de manter cães e gatos vacinados contra a raiva anualmente para evitar possíveis contaminações”, termina a nota.

Sintomas

Em todos os animais costumam ocorrer os seguintes sintomas: dificuldade para engolir; salivação abundante; mudança de comportamento; mudança de hábitos alimentares; paralisia das patas traseiras. Nos cães, o latido torna-se diferente do normal, parecendo um “uivo rouco”, e os morcegos, com a mudança de hábito, podem ser encontrados durante o dia, em hora e locais não habituais.