Umas das ruas mais tradicionais do comércio paulistano, a Teodoro de Sampaio deve receber uma atenção especial para este Natal. Uma parceria da ACSP e comerciantes locais, pretende reformular a apresentação da via neste período festivo. As medidas buscam estimular o comercio e o setor de serviços locais, atingidos pela pandemia.

A Associação Comercial de São Paulo (ACSP) lançou, em parceria com o Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB-SP), o Projeto Ruas Vivas, que tem como intuito realizar intervenções temporárias que passem pelo período do Natal em três vias diferentes e que integram os polos comerciais com maior concentração de diversidade varejista, segundo o mapeamento realizado pela entidade em parceria com a Universidade Mackenzie, em 2019.

Movimentos internacionais similares

A iniciativa segue os movimentos similares aos que vêm ocorrendo na Europa, Nova York e Buenos Aires. O processo será sistematizado em uma cartilha em parceria com a Prefeitura de São Paulo e com patrocínio da 99.

“Vamos facilitar que outras ativações do espaço público possam acontecer em demais pontos da cidade, beneficiando o comércio e melhorando a mobilidade ativa por meio da ocupação de espaços públicos”, diz Antonio Carlos Pela, vice-presidente da ACSP e coordenador do Conselho de Política Urbana da ACSP.

Fernando Tulio, vice-presidente de relações institucionais do IAB-SP, explica que o projeto será baseado em ativações do espaço pautadas por baixo custo, rápida intervenção e flexibilidade, como pinturas, materiais leves, mobiliários e elementos portáteis.

Para a intervenção em Pinheiros o responsável é o arquiteto e urbanista Valter Caldana professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo Mackenzie e coordenador do Laboratório de Projetos e Políticas Públicas onde está sendo elaborado o projeto Ruas Vivas.

Lives

A distrital Pinheiros da Associação Comercial, através de seu superintendente Roberto Frias, iniciou as lives para o projeto Teodoro em outubro. Desde então, uma vez por semana, nas lives coordenadas pelo professor Valter Caldana e por Frias, alunos do Mackenzie e o IAB-São Paulo respondiam as dúvidas dos comerciantes do trecho que receberá a intervenção. Todo processo foi acompanhado pela Gazeta de Pinheiros.

Espaços para o Natal

O projeto busca ajudar a modificar os espaços para o Natal e será baseado em ativações por meio de pinturas, materiais leves, mobiliários e elementos portáteis e o processo de construção contará com três oficinas participativas online, que buscam apresentar e refletir sobre a proposta de intervenção participativamente, de modo a identificar e analisar as demandas locais para melhor atendê-las.

Discussões e

questionários on line

Para isso, empresários da Rua Teodoro Sampaio, o Subprefeito Acácio Miranda, moradores e usuários foram convidados a participar dessas discussões respondendo a um questionário online sobre demandas para a região. Vários comerciantes responderam um questionário sobre a intervenção e participaram das lives, com contribuições, dentre eles Gianfranco Cundari do espaço IKBOX, que cedeu ao projeto vários espaços do seu comércio, no numero 2387 da via, para área de descanso aos clientes além de oferecer ponto de energia para carregamento de celulares. A intervenção inicia na Teodoro com av. Faria Lima e termina da Av. Pedroso de Morais.