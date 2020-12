No primeiro Natal sem Papai Noel, empreendimento traz um curta-metragem exclusivo com experiência sensorial, trazendo uma mensagem de empoderamento infantil por meio da solidariedade e autocuidado.

A magia do Natal está ainda mais viva no Raposo Shopping com a estreia do curta-metragem “Cine de Natal”. A atração leva os pequenos para uma experiência imersiva, com direito a uma chuva de neve.

Com 10 min de duração, a obra traz como personagem principal o Papai Noel. Além de compartilhar sua nova rotina no Polo Norte, o Bom Velhinho irá encantar os expectadores e mostrar aos pequenos a possibilidade de serem agentes de transformação por meio da solidariedade, convidando-os a doarem roupas e brinquedos à campanha do Raposo Shopping, que os destinará às crianças em situação de vulnerabilidade. Para fechar esse momento especial com o Noel, uma “chuva de neve” irá materializar toda a magia natalina.

Para a gerente de marketing do Raposo Shopping, Erika Macedo, a atração busca não só entreter, mas sim levar uma mensagem de conforto em um momento de fragilidade social. “A missão do Cine de Natal é utilizar um dos maiores personagens da data que, infelizmente, não poderá visitar as crianças pessoalmente, para transmitir mensagens de carinho e despertar nelas o espírito altruísta e solidário. Trabalhar o Raposo como um espaço vetor do empoderamento infantil, ainda mais em uma data tão importante para o momento delicado que estamos enfrentando, e de forma lúdica, é extremamente gratificante”, afirma.

A ação será realizada até o dia de 24 de dezembro, das 14h às 20h. Respeitando a dinâmica de distanciamento social, contará com 12 sessões diária a cada 30 minutos. Ao final de cada sessão, as crianças levam para casa um biscoito Panco.

Natal diferente

Seguindo a recomendação da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce) não haverá o Bom Velhinho presencialmente no Shopping.

Serviço: Cine de Natal. Piso São Paulo do Raposo Shopping (Rod. Raposo Tavares, km 14,5 – Jd. Boa Vista – São Paulo/SP), até 24 de dezembro, das 14h às 20h (última sessão às 19h30).Com até 20 pessoas por sessão com a duração de 15 minutos em evento gratuito. Inscrições: Piso São Paulo. www.rapososhopping.com.br