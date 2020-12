Na madrugada de sábado, Wellington Copido Benfati, conhecido como ‘NegoVila Madalena’, de 40 anos, foi alvejado na Vila Madalena. A Polícia afirma ter prendido em flagrante o autor do disparo. Comunidade fica abalada e pinta o ‘Beco do Batman’ em protesto.

Wellington era um artista plástico, rapper e skatista que adotou como nome o bairro que vivia. ‘NegoVila’ tinha 40 anos quando foi alvejado por Ernest Decco Granaro, de 34 anos, sargento da Polícia Militar (PM). De acordo com relatos, após uma discussão, Weelington foi tentar separar a briga de Granaro. O sargente estava de folga, mas carregava sua arma. Testemunhas afirmam que, após disparado o primeiro tiro, ‘NegoVila’ se atirou ao chão, quando o policial teria, assim, disparado novamente.

Policiais que estavam no 14º DP correram para o local ao ouvir os disparos. Segundo matéria divulgada no G1, “… encontraram Granaro com sinais de embriaguez e ele teria resistido à prisão”. (?)

A Secretaria de Segurança Pública do Estado confirma que “um policial militar, de 34 anos, foi preso em flagrante neste sábado (28), após cometer um homicídio contra um artista plástico, de 40 anos, em um bar na região de Pinheiros. O caso foi registrado pelo 14º DP (Pinheiros), que apura os fatos, assim como a Polícia Militar, que instaurou um IPM. O detido foi encaminhado ao presídio militar Romão Gomes”.

O crime ocorreu na Vila Madalena, segundo moradores

“Aconteceu no ‘Royal Bebidas’, um bar a céu aberto de distribuidora de bebidas. Com autorização e conivência da Prefeitura. Na rua Inácio Pereira da Rocha 546, esquina com a Rua Dep. Lacerda Franco em Pinheiros. A culpa é de quem autoriza a montar um estabelecimento para venda de bebidas em uma esquina e a céu aberto. Por ironia a 200 metros da 14a delegacia. Chega de bares neste bairro, isso só aumenta violência!!” P.T.

Distribuidora de bebidas ou bar a céu aberto?

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Subprefeitura Pinheiros, informa que o estabelecimento mencionado pela reportagem funciona como distribuidora de bebidas com licença de funcionamento para exercer a atividade.(?) Por se tratar de uma distribuidora/delivery de bebidas, não ha restrição de horário para funcionamento. Não há consumo dentro do estabelecimento…(?)

Resposta incompleta e a comunidade reclama

Mas a comunidade que reclama constantemente do barulho até altas horas da madrugada, pergunta à Prefeitura: “licença para distribuidora de bebidas, inclui bar a céu aberto? Não está a resposta incompleta e o ‘Royal Bebidas” instalado irregularmente no local?”

Prefeitura responde

A Secretaria Municipal das Subprefeituras, informa: “estar fiscalizando diariamente os estabelecimentos que excedem o horário permitido pela legislação municipal e se estão disponibilizando mesas nas calçadas, com apoio da GCM.