A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, reinaugurou o novo Centro de Referência em Segurança Alimentar e Nutricional – Unidade Butantã. O equipamento foi completamente reformado e receberá atividades e oficinas a partir de 2021.

Apesar da reforma estrutural, o Cresan Butantã manteve todos os aparelhos de cozinha e infraestrutura anterior. O equipamento possui cinco salas, sendo uma para a recepção de oficinas, uma biblioteca, sala para reuniões e palestras, cozinha escola e uma sala administrativa. A cozinha é equipada com forno elétrico, processador de alimentos, liquidificadores, geladeira, freezer, fogão industrial, jogo de panelas e talheres diversos, frigideiras, formas, entre outros.

Além disso, o local também conta com uma horta suspensa onde são cultivadas verduras, PANCs (plantas comestíveis não convencionais), temperos, ervas medicinais e até uma composteira pedagógica que será utilizada em oficinas e visitas das crianças da rede de ensino municipal.

A reformulação do Cresan Butantã marca também a retomada do Cozinha Escola, programa da secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho que oferece cursos de curta duração na área da gastronomia que já possibilita a geração de renda dos participantes. As novas turmas estão previstas para a segunda quinzena de dezembro e inicio de janeiro.

Em 2021, o Cresan Butantã estará disponível para receber a população e os alunos da rede pública de ensino para participarem de cursos, oficinas, palestras e atividades educativas na área de segurança alimentar e nutricional, meio ambiente e ecologia. O equipamento está disponível de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h. Para informações e esclarecimentos, ligue em (11) 3326-4115.

Espaço de trabalho colaborativo – Teia Butantã

Outra novidade no Cresan Butantã é o Teia – espaço de trabalho colaborativo gratuito da Prefeitura de São Paulo que foi instalado no local. Sendo a primeira unidade na zona oeste da capital, o Teia Butantã terá como foco o desenvolvimento de negócios e ideias para a geração de renda na área da gastronomia, tendo a capacidade de comportar até 22 pessoas trabalhando simultaneamente, além de possuir uma sala de reunião para seis pessoas e estações fixas de trabalho.

O local conta com toda a infraestrutura necessária para o trabalho em escritório, oferecendo computadores, mesas com tomadas para notebooks e acesso a wi-fi grátis.