Após passar por adequações do espaço físico e de infraestrutura, a Unidade de Referência à Saúde do Idoso (URSI) Butantã, Zona Oeste da capital, passa a oferecer aos usuários um acolhimento mais otimizado e melhores fluxos de trabalho aos profissionais. A unidade do Butantã é a 12ª do município.

A URSI é uma unidade de atenção ambulatorial especializada no atendimento de idosos frágeis e vulneráveis, através da atuação de uma equipe multidisciplinar com formação em geriatria e gerontologia. A equipe utiliza mecanismos de referência para construção do Projeto Terapêutico Singular compartilhado com as unidades básicas de saúde, qualificando a atenção à saúde da pessoa idosa em todo o território.

A equipe da URSI é formada por 25 colaboradores, incluindo assistente social, educador físico, enfermeiros e técnicos de enfermagem, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médicos geriatras, psicólogo e terapeuta ocupacional.

A unidade tem capacidade de atendimento mensal de 154 consultas com médicos geriatras e 160 com as enfermeiras. Estima-se que na área da abrangência da Supervisão Técnica de Saúde Butantã exista uma população de mais de 63 mil habitantes com idade acima de 60 anos (2020).

Além das consultas e tratamento com as equipes de atendimento especializado, a URSI oferece aos idosos atendimento domiciliar e serviços de reabilitação fisioterápica ortopédica, neurológica e respiratória ambulatorial, reabilitação fonoaudiológica de sequelas neurológicas, reabilitação cognitiva, com atividades individuais ou em grupo; reabilitação e fortalecimento muscular por meio de atividades físicas; conscientização do envelhecimento e sensibilização de cuidadores e familiares; promoção de atividades físicas e convivência, assistência farmacêutica individual com análise de interações medicamentosas e de nutrientes; monitoramento de medicações inapropriadas para o idoso e até serviço de orientação aos direitos sociais.

Os atendimentos estão adequados às orientações e recomendações da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) sobre a retomada de atividades nos serviços de saúde respeitando as normas vigentes de biossegurança.

Envelhecimento ativo

A URSI Butantã tem modelo único no município e um trabalho integrado com a Universidade de São Paulo (USP), vizinha do bairro, na busca de ações para o envelhecimento ativo com qualidade de vida, que vai ao encontro dos objetivos do programa Nossos Idosos da SMS. “A universidade traz novidades ao território”, comenta a coordenadora de Saúde da Regional Oeste, Regiane Piva. A médica geriatra Amanda Lagreca acrescenta: “é um espaço para chamar de casa”.

Anteriormente, a equipe da URSI contratada em 2018 atendia em outras unidades da região. O imóvel com 420m² de área construída foi alugado em 2019 e reformado pela E&E Serviços Técnicos. A licitação foi realizada pela conveniada SPDM – Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, com investimentos de R$ 335.212,36 do plano de trabalho da SMS. As obras iniciaram em maio de 2020 e no dia 17 de agosto de 2020 as atividades da unidade foram iniciadas. O valor mensal de custeio é de R$ 248.856,85 (valores referentes a agosto de 2020).