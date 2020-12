A Secretaria Municipal de Educação (SME) da cidade de São Paulo traduziu parte dos cadernos pedagógicos Trilhas de Aprendizagens e materiais de orientação para três idiomas: Língua Inglesa, Língua Espanhola e Língua Francesa a fim de atender cerca de quatro mil estudantes imigrantes da Rede Municipal de Ensino e suas famílias. A ação é uma parceria com a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania (SMDHC), UNICEF e Organização Internacional Migrante. A entrega do material impresso é feita via Correios.

A iniciativa é voltada aos alunos que estão em processo de alfabetização na Língua Portuguesa. Ao todo, cerca se 150 pessoas se mobilizaram e voluntariamente se dedicaram a realizar as traduções. Os cadernos estão disponíveis também no Portal SME para que as atividades sejam desenvolvidas em casa.

A ação pretende tornar acessível os materiais pedagógicos e orientações às famílias imigrantes durante o período de distanciamento social provocado pela pandemia de covid-19 (coronavírus).

Foram traduzidos cinco cadernos Trilhas de Aprendizagens, sendo eles: Educação Infantil (para crianças de 0 a 3 anos), Educação Infantil (para crianças de 4 a 5 anos) e materiais do Ensino Fundamental (1º, 2º e 3º ano). Além da língua inglesa, os conteúdos estão disponibilizados em Francês e Espanhol.

“A Secretaria Municipal de Educação de São Paulo agradece o empenho dos voluntários e educadores que se disponibilizaram a traduzir os conteúdos dos cadernos Trilhas de Aprendizagens. A iniciativa traz equidade a todos os estudantes da Rede Municipal de Ensino durante o processo de aprendizagem no período de distanciamento social”, afirmou o secretário municipal de Educação, Bruno Caetano.

Atualmente, a Rede Municipal de Ensino possui cerca de seis mil estudantes estrangeiros, com destaque para os imigrantes bolivianos e haitianos.

Cadernos Trilhas de Aprendizagens

Os materiais pedagógicos “Trilhas de Aprendizagens” foram elaborados por educadores da Secretaria Municipal de Educação e acompanharão os estudantes durante o período de emergência decorrente da pandemia da covid-19 (coronavírus). Ao todo, são 14 cadernos destinados a alunos de todas as etapas de ensino, ou seja, Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio.

Os cadernos foram elaborados de forma que as crianças, adolescentes, jovens e adultos que estudam nas escolas municipais de São Paulo possam realizar as atividades com autonomia e/ou ajuda dos familiares, por um período de até dois meses. O conteúdo respeita o que está previsto no Currículo da Cidade de São Paulo.

As famílias devem manter o cadastro atualizado para receberem os cadernos e demais materiais da Secretaria. Basta preencher o formulário online atualizando os dados cadastrais.

Acesse o conteúdo online dos Cadernos Trilhas de Aprendizagem.