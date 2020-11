Com o calor e a chuva típicos do verão, o asfalto sofre as consequências. É comum nesta época que a cidade sofra com o aumento no número de buracos nas vias. Assim, os motoristas precisam prestar ainda mais atenção com a pista molhada, desníveis e crateras que estão surgindo em inúmeras vias da região, já que nosso asfalto não é de primeira qualidade.

Grande tráfego

Em vias com grande tráfego, como Rebouças, Eusébio Matoso, Francisco Morato, Giovanni Gronchi, Santo Amaro, e outras o desgaste do asfalto é ainda maior. Nestes trechos de ligação, o número de veículos é alto e os cuidados com o trânsito devem ser ampliados.

Melhor qualidade

Os buracos tendem a aumentar em período de chuvas, devido ao desgaste natural do pavimento e infiltrações que ocasionam fissuras. No entanto, a Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB) afirma que requalificou o asfalto utilizado nas operações de tapa-buraco que acontecem diariamente na cidade. A qualidade do material atende às normas técnicas quanto à qualidade e durabilidade.

Além disso, de acordo com a Secretaria, os trabalhos contam com equipamentos mais modernos e com uma nova logística de operação, como o caminhão térmico, capaz de manter a temperatura adequada da massa asfáltica, o que permite uma melhor qualidade do serviço. Os procedimentos também se tornaram mais eficientes. Exemplo disso é a execução do requadramento do buraco, que corrige não apenas a erosão, como toda a parte comprometida do asfalto. O que garante também a durabilidade do serviço.

Central 156

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal das Subprefeituras, tem priorizado o atendimento das solicitações feitas pelos munícipes através da central 156. Isso impactou diretamente no tempo médio de atendimento aos serviços de zeladoria.

Para o serviço de tapa-buraco, em janeiro de 2017 o prazo de atendimento era de 128 dias e atualmente está em 12. Somente de janeiro a outubro deste ano, 108.106 buracos foram tapados em toda a cidade. Sendo 3.010 na região de Santo Amaro, 4.294 em Pinheiros e 6.540 em Butantã.

Os munícipes podem fazer a solicitação para tapa-buraco nos canais de atendimento 156 e nas praças de atendimento das subprefeituras. Nas três regiões, houve queda na demanda dos munícipes de janeiro a outubro, na relação com o mesmo período do ano passado:

De acordo com a Prefeitura, em Santo Amaro houve queda de 58% no número de solicitações (5.637 em 2019 e 2.363 em 2020). No Butantã, a queda foi de 23,5% no número de solicitações (4.146 em 2019 e 3.169 em 2020). Já em Pinheiros a queda representou 10,7% no número de solicitações (4.252 em 2019 e 3.797 em 2020).

Orçamentos

O orçamento disponível para tapa-buraco até novembro de 2020, na subprefeitura de Pinheiros é de R$ 3.966.915,00, no Butantã é de R$ 5.244.533,48 e em Santo Amaro é R$ 4.308.073,00.