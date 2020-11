Os pontos mais baixos da Vila Madalena sofrem com as chuvas de verão. Imagens do Beco do Batman sob água são comuns. Quando ocorrem chuvas mais fortes, as Marginais apresentam problemas de circulação, os trens da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) já chegaram a parar. No ano passado, a Ceagesp (Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo) sofreu com alagamento e o São Paulo F.C. teve suas dependências alagadas. Com a chegada do verão, a capital entra em seu período chuvoso. Com o aumento dos índices pluviométricos, ocorrem inundações em pontos específicos da cidade.

Há algumas semanas, trouxemos depoimentos de problemas que já começam a despontar na cidade

“Ninguém no bairro do Morumbi aguenta mais o desleixo do Governo do Estado, da Sabesp e da nossa Prefeitura com a ausência de solução e o desprezo por estas constantes enchentes, ocasionadas pelo transbordo do Córrego Antonico. Vejam, é um local situado em frente ao Clube do SPFC, Colégio Visconde de Porto Seguro e há menos de 1 km do Palácio do Governo. Por favor governantes, peço tratarem desse assunto com respeito e dignidade à população.“ R.A.

Investimento

Matéria da Folha de São Paulo destaca que a Prefeitura investiu cerca de R$ 540 milhões dos perto de R$ 800 milhões reservados para o tema. Isto representa em torno de 65% da verba. A Prefeitura na reportagem afirmou dos R$ 786 milhões, R$ 715,5 estariam reservados. A diferença estaria no que está comprometido mas não liquidado.

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras (SIURB), informa que a atual gestão já entregou oito novos piscinões (Guamiranga, Cordeiro 1, Diógenes Ribeiro de Lima, Aliomar Baleeiro Norte, Aliomar Baleeiro Sul, Tremembé R1, Tremembé R3 e Tremembé R5) e um pôlder (Aricanduva R6) desde 2017. Os equipamentos inaugurados ampliaram a capacidade de armazenamento em 1,5 milhão de m³ em apenas quatro anos, o equivalente a 661,7 piscinas olímpicas e que representa 30% em relação aos 34 reservatórios existentes até 2016.O número de novos reservatórios chegará a 15 até o fim do ano, quando entrarão em funcionamento mais três piscinões (Lagoa Aliperti, Paciência e Taboão) e três pôlderes (Aricanduva R3, R7 e R8). Isso representa um aumento de 44% em relação ao encontrado em 2016 pela atual gestão. Ainda neste ano terá início a obra do piscinão do Córrego Paraguai-Éguas, na zona Sul.

Vila Madalena

Para auxiliar na contenção das enchentes na região da Vila Madalena, a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras (SIURB) elaborou o projeto executivo, realizou o licenciamento ambiental e contratou as obras de drenagem do Córrego Verde, cuja principal intervenção é a construção de um piscinão na Rua Abegoária. Em 2010, no entanto, foram movidas duas ações que embargaram a obra: uma pelo Ministério Público e outra pela Associação dos Amigos do Jardim das Bandeiras. A SIURB já demonstrou que a construção do reservatório é a solução mais viável técnica e financeiramente, além de representar menor impacto para a região. A SIURB aguarda a decisão judicial.

Morumbi

Quanto às obras do córrego Antonico, o processo licitatório para a canalização do córrego do Antonico e urbanização das quadras do entorno está em andamento pela Secretaria Municipal de Habitação. O projeto irá urbanizar a área central de Paraisópolis. Prevê a urbanização das quadras no entorno do córrego, canalização do córrego e implantação de um parque linear, pista de skate, quadra poliesportiva, praça com equipamentos de ginástica, playground e ciclovia. A canalização do Antonico é uma obra extremamente complexa e que deve ser realizada integralmente. Para tanto a secretaria elaborou o projeto executivo, que tem como uma de suas principais características buscar alternativas de canalização onde a água seja tratada como agente transformador dos espaços e da vida urbana da comunidade.

Paraisópolis

Já para o trecho do córrego externo à favela de Paraisópolis, a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras publicou, no último dia 7, o edital de licitação para a contratação dos estudos hidrológicos e dos projetos executivos das intervenções necessárias para a bacia do mesmo nome. Os envelopes com as propostas das empresas interessadas no certame serão abertos no dia 14 de dezembro. A empresa vencedora será conhecida após o término de todo processo legal. Neste trecho, após a finalização do projeto, as obras serão licitadas e executadas pelo Governo do Estado.

Áreas de risco

Quanto às áreas de risco, a Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal das Subprefeituras, informa que realiza ações de zeladoria e prevenção para o período de chuva durante o ano todo.

Os serviços realizados são: conservação de galerias, responsável pela reforma das estruturas de drenagem da cidade, que é composta por galerias, ramais, poços de visita e bocas de lobo; microdrenagem, responsável pela desobstrução de galerias, ramais, poços de visita e bocas de lobo, além de limpeza de córregos e piscinões, que garantem o pleno funcionamento do sistema de drenagem da cidade.

Em pontos de alagamento, o serviço de zeladoria é prontamente intensificado com o objetivo de amenizar os transtornos causados pela chuva. A contribuição da população em não despejar lixo e entulho em vias públicas e córregos é fundamental. O descarte irregular de entulho em vias públicas é passível de multa no valor de até R$ R$ 16.693,28, conforme estabelece a Lei de Limpeza Urbana, nº 13.478/02, além de ser considerado crime ambiental. Além disso, a Prefeitura conta com a colaboração da população para dispor os sacos de lixo na calçada próximo ao horário de coleta.

A Prefeitura ainda afirma que neste ano, entre janeiro e outubro, foram reformados 29.890 poços de visita e bocas de lobo, inclusive com troca de tampas. Foram limpos mecanicamente 116.647 poços de visita e boca de lobo. Em relação à limpeza manual, 6.496 poços de visita e bocas de lobo foram limpos. Foram retirados 5.876 metros cúbicos de detritos em galerias e ramais em serviços de microdrenagem mecanizada. Também foram coletadas cerca de 13.5 mil toneladas de resíduos de bueiros e bocas de lobo na cidade. Cerca de 148 mil toneladas de detritos foram retiradas dos córregos na cidade. Dos piscinões, a SMSUB retirou 186.904 toneladas de detritos. Também foram podadas 144.718 árvores.