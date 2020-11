Nova unidade chegou em substituição ao antigo endereço também localizado na Av Benjamin Mansur e terá apenas forno à lenha

No dia 09, a rede de pizzarias, Kadalora, inaugurou há poucos metros o antigo endereço, uma nova loja – que tem como conceito oferecer mais conforto e espaço aos clientes, sem perder as características que conquistam o público há 28 anos. Dividida em três ambientes – salão interno, salão externo e garden-varanda, a casa possui capacidade total de 186 lugares. A área de garden-varanda contempla uma ampla vista para a Av Benjamin Mansur e a movimentada Av. Corifeu de Azevedo Marques. A área também dá o charme mais descontraído para a unidade,característica que era um dos pontos principais da antiga loja, localizada há poucos metros e que tinha grande apelo entre o público universitário da região, contando agora com a presença de um coqueiro e mesas de madeira para a decoração.

Novidades – A unidade será a primeira da rede a implementar no cardápio uma carta de drinks e outras bebidas, como soda italiana nos sabores de maçã-verde e frutas vermelhas e chá gelado disponível no tradicional chá preto, limão, pêssego, cranberry e grenadine. A carta de cervejas é composta pela Petra, Black Princess, Cacildes e Itaipava Premium.

Serviço: Endereço: Av Benjamin Mansur, 259 – Butantã – Funcionamento: Todos os dias, a partir das 18h