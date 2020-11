Mesmo com a pandemia, o Metrô permanece com a perspectiva de entrega da Estação Vila Sônia para dezembro deste ano. A Estação fará parte da Linha 4 – Amarela e contará ainda com um terminal de ônibus metropolitanos. A perspectiva é que a Estação atenda cerca de 90 mil pessoas por dia.

Estação e terminal de ônibus

As obras de conclusão do complexo Vila Sônia avançaram significativamente, mesmo no período de pandemia, e estão na etapa final. Ainda em dezembro serão concluídas as obras civis da estação terminal da Linha 4-Amarela, de mais 1,5 km de vias, do terminal de ônibus e a ampliação do Pátio de Manutenção.

Com isso, a concessionária que opera a linha poderá realizar os ajustes para o início da operação em 2021. Somente a estação deve receber cerca de 90 mil pessoas por dia. Ao todo, a nova estação terá 21,3 mil m² de área construída, totalmente acessível e com portas de plataforma para mais conforto dos passageiros e segurança operacional.

Taboão da Serra

De acordo com o Metrô, com a conclusão dessa importante etapa da Linha 4, será possível prosseguir com os estudos de viabilidade e posteriores projetos que podem levar a linha até Taboão da Serra.

Histórico

As obras da Linha 4-Amarela começaram em 2005, marcadas por acidentes. O episódio mais grave ocorreu em 2007, quando uma cratera de 80 metros de diâmetro e 30 de profundidade se abriu no canteiro de obras da Estação Pinheiros, engolindo caminhões e matando sete pessoas. Além das mortes, 66 imóveis tiveram a estrutura abalada pelo acidente.

No dia 25 de maio de 2010, foi inaugurada a Linha 4-Amarela. De início, havia apenas a operação entre as estações Faria Lima e Paulista. Hoje, o traçado do ramal compreende as paradas Luz, República, Higienópolis-Mackenzie, Paulista, Oscar Freire, Fradique Coutinho, Faria Lima, Pinheiros e Butantã.

A chamada ‘Fase 3’ conta com 2,7 quilômetros a partir do futuro terminal Vila Sônia. A extensão até Taboão da Serra, com uma parada intermediária, foi prometida também em anúncio do ex-governador Geraldo Alckmin em maio de 2012, a um custo de R$ 1,2 bilhão.

Em 29 de julho de 2014, um vídeo foi publicado pela ‘ViaQuatro’ com os detalhes da extensão até Taboão. O novo trecho beneficiaria cerca de um milhão de pessoas, a maioria de baixa renda, dando melhor acesso a novos empregos e educação. Hoje, entre Taboão da Serra e o centro de São Paulo, uma pessoa gasta 1h35; com a extensão da linha, esse tempo cairá para 24 minutos.

Imagens aéreas

Em outubro, o site Metrô-CPTM também divulgou imagens aéreas feitas pelo canal do Youtube iTechdrones da Estação Vila Sônia. No vídeo disponível no youtube, é possível ver imagens captadas por um drone das obras em fase adiantada. Segundo o Metrô-CPTM, o prédio principal ainda ganhará brises e para a circulação de ônibus ainda será construído um túnel. Por este túnel, devem passar ônibus que chegam ao terminal e a saída se dará pelo nível da superfície.

Mesmo com o estabelecimento da quarentena, o Governo do Estado mantém a previsão de entrega da Estação Vila Sônia para dezembro de 2020. O local deve abrigar uma estação de Metrô na Linha 4 – Amarela e um Terminal de ônibus. Já a Estação Taboão da Serra permanece sem previsão para início das obras.

De acordo com a Assessoria de Imprensa do Metrô de São Paulo, a meta para a conclusão das obras da estação e terminal de ônibus Vila Sônia está mantida para o final de 2020. Isso deve determinar o início da operação no primeiro semestre de 2021.

A previsão apresentada pela Companhia é permitir o atendimento de cerca de 90 mil pessoas diariamente, somente nesta estação. No momento, o Metrô está concluindo a cobertura das escadas rolantes do terminal de ônibus, executando também a colocação dos trilhos da via e construção das salas técnicas da estação.

Entretanto, a ampliação da Linha 4-Amarela até Taboão da Serra faz parte de uma outra fase da Linha 4.. Segundo nota, a execução deste projeto vem sendo negociada pela Secretaria dos Transportes Metropolitanos com a concessionária que administra a linha.