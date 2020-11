Ciclo menstrual irregular: como calcular o período fértil sem erro, mesmo para as mulheres que têm ciclo menstrual irregular? Ginecologista ensina quem deseja – e quem não deseja! – engravidar a não errar mais!

Segundo a Dra. Mariana Rosario, ginecologista, obstetra e mastologista, existe uma forma bastante eficiente de cada mulher entender melhor seu ciclo e acertar o período fértil, todos os meses, mesmo com ciclos irregulares

Dra. Mariana Rosario, ginecologista e mastologista

É muito difícil encontrar uma mulher que tenha o ciclo menstrual certinho, com 28, 30 dias em todos os meses do ano. Por isso, existe uma dificuldade enorme de as mulheres conseguirem entender como funciona o ciclo menstrual e saberem quando estão no período fértil do mês.

Para começar, ela diz que é preciso entender o que é o ciclo menstrual, porque assim é possível controlar a TPM, as cólicas menstruais, planejar a gravidez e até dar um gás na prática esportiva. “O ciclo menstrual é um fenômeno biológico que indica as transformações que acontecem no útero. Geralmente, o ciclo varia entre 28 a 30 dias, mas há mulheres que têm esse período variando de 20 até 40 dias”, diz a médica.

O ciclo menstrual é o período em que ocorrem alterações uterinas desencadeadas pelos hormônios e no qual, também, um óvulo é desenvolvido e liberado pelos ovários. Se o óvulo for fecundado, ocorre a gravidez. Se esse óvulo não for fecundado, o revestimento do útero (chamado endométrio) é expelido no período menstrual. O primeiro dia da menstruação, portanto, é o primeiro dia do ciclo menstrual.

O ciclo menstrual tem, em média, 28 dias. Porém, é normal que algumas mulheres tenham ciclos de 25 a 35 dias e que a maioria das mulheres não tenha um ciclo igual ao outro – ou seja, não tem nenhum problema se em um mês o ciclo for de 25 dias; no outro mês, de 28; no seguinte, de 30 dias; depois for de 29 – e assim por diante. “O que não pode acontecer é de o ciclo ser menor de 25 ou maior que 35 dias. Se isso ocorrer, é hora de procurar ajuda médica”, enfatiza a especialista.

Calculando o período fértil

É importante que se saiba que os ciclos menstruais irregulares – aqueles que têm duração variável – não têm exatidão no dia do período fértil. Portanto, não é possível determinar se a mulher terá seu dia fértil em 15 ou 20 do mês se ela tem um ciclo de 26 dias e outro de 32. “Portanto, eu aconselho que, a cada mês, seja feita uma nova contagem do período fértil, observando-se sempre o primeiro dia da menstruação. Leve em conta não o dia em que o sangue aparece como vermelho-vivo, mas o primeiro sinal menstrual, que muitas mulheres chamam de ‘borra de café”. Esse já é seu primeiro dia de menstruação”, ensina.

A partir desse primeiro dia, faça uma conta simples. Aqui, segue um exemplo:

• Você menstruou no dia 10 de novembro (1º dia de menstruação).

• Some 14 dias a essa data – chegará ao dia 24 de novembro.

• Seu período fértil está compreendido entre 5 dias antes e 5 dias depois de 24 de novembro. Portanto, está entre 19 de novembro e 29 de novembro.

Como usar esse período para engravidar (ou não engravidar)? Para engravidar, o ideal é manter relações sexuais entre 19 e 29 de novembro, dia sim, dia não, ou diariamente (se este for o ritmo normal do casal). Não é indicado, porém, deixar passar mais dias, porque pode-se perder a ovulação e você não engravidará.

Quem não quer engravidar deve usar um método anticoncepcional extra neste período (além do habitual já adotado), como a camisinha.

Dra. Mariana Rosario – Ginecologista, Obstetra e Mastologista. CRM- SP: 127087. RQE Masto: 42874. RQE GO: 71979.