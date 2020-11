A população local continua apontando a grande quantidade de ataque de pernilongos na região. Situados próximos ao rio Pinheiros, bairros da zona Oeste registram a presença constante do problema. A onda de calor pode ser um dos pontos que influenciam junto com a época de seca. A quantidade de pontos com água parada e esgoto in natura amplificam a questão.

Moradores da região questionam métodos para amenizar a questão

“Cadê os predadores dos pernilongos? O ‘fumacê’ já passeou no bairro um monte de vezes, mas os pernilongos continuam a milhão. A deltametrina (veneno espalhado pelo fumacê) é danosa ao meio ambiente e potencialmente causadora de problemas sérios de saúde para os humanos. Agora tem essa notícia de “equipamento da Nasa. Acho um monte de dinheiro para uma máquina pouco eficiente. Um sapo come 3 xícaras de insetos por dia. O que dá mais ou menos os 3 mil pernilongos da máquina (pela minha volumetria no olhômetro, numa xícara devem caber uns mil pernilongos). Um morcego também come centenas de insetos por noite. Quando tivermos muitos sapos e morcegos, para comer insetos adultos, e peixes e libélulas, para comer as larvas, não vai mais rolar infestação. Essa onda de pernilongo tem a ver com mudanças climáticas (a cidade ficou mais quente) e com degradação ambiental e falta de saneamento (os insetos se adaptaram ao esgoto a céu aberto que é o Rio Pinheiros, mas seus predadores não). Estou usando barreiras físicas (tela nas janelas e mosquiteiro na cama) + raquete + repelente natural feito em casa com álcool cravo e óleo. Não chego perto de inseticidas. Passo mal. E inseticidas matam abelhas. E são potencialmente carcinogênicos…” C.V.

“Eles voltaram…“A.M.Z.

“Aqui temos tela e mesmo assim se não fecharmos tudo às 16h, eles entram e aparecem a noite, para perturbar nosso sono e nosso descanso. Plantei em vários lugares do jardim, a planta de Citronela e também tenho usado o óleo da mesma planta em ralos, dentro e fora de casa. Não melhorou, mas tem ajudado um pouco.” C.B.A.

“Verdade! Voltaram com a corda toda!”. K.T.

“Nossa nem diga! Quando passa o ’fumacê’ vem todos para dentro do quintal, para a noite fazerem a festa”. D.A.R.

“Aqui não se esconderam nem nos dias frios!”. C.B.L.

“Alguém indica um inseticida que realmente mate os pernilongos? O SBP não funciona! Ontem matei mais de 20 com a raquete antes de dormir”. J.D.

“Na minha casa nenhum inseticida funcionou e o cheiro me dá dor de cabeça. Comprei uma “armadilha de pernilongos indicada por um biólogo e estou adorando. Ajudou muito em casa. Chama-se ‘Violeds’. Os pernilongos são atraídos por uma luz e sugados na armadilha. Coloco na sala por volta das 17:30 (tem que fechar portas e janelas; se a luz estiver apagada, melhor). Coloco no quarto também. Valeu cada centavo! “. L.S.G.

“Já comprei todas as marcas. A árdua batalha com os pernilongos na zona oeste. Ainda vou lembrar também nas urnas, na eleição. Tá terrível, ainda mesmo com frio. Já tem telas nas janelas e vitrôs, inseticida nas tomadas, mas eles driblam tudo”. R.M.

EMAE testa máquina contra pernilongos

A Empresa Metropolitana de Águas e Energia – EMAE e a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente afirmam em nota que continuam realizando a remoção de resíduos sólidos e de vegetação aquática, bem como a roçagem e limpeza dos taludes do rio. Desde 2019, início do Programa Novo Rio Pinheiros, somente com desassoreamento, foram retirados 240.595 m³ de sedimentos, o equivalente a capacidade de mais de 15 mil caminhões basculantes. Sobre o lixo flutuante, já foram removidas mais de 16 mil toneladas de resíduos.

Sobre os testes da máquina que captura pernilongos, os resultados estão sendo avaliados. A Emae iniciou os testes de equipamento para captura de pernilongos no Rio Pinheiros, nas imediações da Usina São Paulo, antiga Usina de Traição. A máquina, desenvolvida nos Estados Unidos com apoio técnico da NASA, imita a temperatura corporal humana para atrair o mosquito e, seguida, utiliza um ventilador de vácuo para forçá-los a entrar na unidade.

Prefeitura

continua com fumacê

A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), informa que realiza as ações quinzenais de monitoramento e controle com inseticida biológico de mosquitos Culex quinquefasciatus no Canal do Rio Pinheiros. Durante a última semana de outubro e a primeira de novembro, foram realizadas as aplicações de larvicidas biológicos em toda a extensão do Rio e o monitoramento no Canal Superior e Inferior.