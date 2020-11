A região do Butantã era rota de passagem de bandeirantes e jesuítas que se dirigiam ao interior do país. Ela era constituída pelo Sítio Butantã, Sítio Rio Pequeno, Sítio Invernada Grande ou Votorantim, Sítio Campesina ou Lageado e Sítio Morumbi. O desenvolvimento do bairro ocorreu a partir de 1900, sobretudo com a implantação do Instituto Butantan e da Cidade Universitária. Quase a totalidade da área abrangida pela Subprefeitura do Butantã é vizinha aos municípios vizinhos de Taboão da Serra e Osasco. O intercâmbio entre esses municípios e São Paulo é intenso em termos de comércio, serviços e lazer.

Vila Sônia é o distrito situado na zona oeste do município brasileiro de São Paulo. Será a estação final da Linha 4-Amarela do Metrô de São Paulo e da ViaQuatro em 2021, ainda em obras. O terreno da região pertencia ao médico Antonio Bueno e a Joaquim Manuel da Fonseca, sendo que o nome Vila Sônia foi dado em homenagem a uma das filhas de Antonio Bueno. É uma região relativamente nova no município de São Paulo, sendo que na década de 50 não possuía sequer energia elétrica ou água encanada. O desenvolvimento da região só iniciou-se realmente na década de 60.

Moradores falam e elogiam o bairro

“Moro no Butantã faz 7 anos e sinceramente, não sei se sairia daqui não. Lugar tranquilo. Já andei as 2h da manhã pela Av. Corifeu de Azevedo Marques, onde moro. Nunca vi, nem ouvi um assalto sequer”. J.B.S.

“Moro no Butantã, próximo ao ‘Oba Hortifruti’ da Av. Corifeu de Azevedo Marques, e amo! Mas é preciso ter cuidado, como em qualquer lugar”. L.C.

“Moro no início da Av. Eiras Garcia com a Corifeu de Azevedo Marques! Acho super tranquilo e amo esse local!” D.A.A.

“Gosto muito do Butantã, mas depende de qual lugar exatamente. Moro do lado da USP e amo estar perto da universidade, e também gosto, porque tem muito verde por aqui e muitos passarinhos. Acho o custo-benefício bom: não é tão caro quanto Pinheiros, apesar de estar bem localizado também.” L.C.

“Meu sonho é morar no Butantã.” S.R.

“Moro no Jardim Monte Kemel, ao lado da Vila Sônia, e adoro essa região, muito tranquila! E ano que vem inaugura a estação terminal do Metrô Vila Sônia.” D.A.

“Muito boa, mas o trânsito na Avenida Francisco Morato é triste” .C.M.

“A avenida Francisco Morato é ótima! Só tem que tomar certo cuidado, porque muita gente acha que é uma região totalmente segura. Mesmo assim, é uma área muito prática de se morar, pois tem muitas linhas de ônibus, mercados e metrô ao alcance. É uma avenida cheia de hospitais também, o que pode ajudar na escolha”. Y.S.

“Butantã show!” E.M.

“Eu moro há dois quarteirões do metrô Butantã e eu amo por demais a região. Segura, opções de comércio de todos os tipos, transporte público perfeito para todos os cantos e você não paga caro igual Pinheiros.” V.L.

“Escolhi lá para ser minha futura residência.” D.K.