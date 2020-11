Após o primeiro turno, já temos a definição da nova Câmara de Vereadores enquanto decidimos o voto no Executivo para o o dia 29. A Gazeta de Pinheiros – Grupo 1 de Jornais mostra como foi a votação dos cinco vereadores eleitos com mais votos na região e o desempenho dos três primeiros colocados ao Executivo.

Nas Zonas Eleitorais da região, Bruno Covas variou entre cerca de 34% a 45%; enquanto Guilherme Boulos teve de 20% a 32%. Na cidade de São Paulo, o atual prefeito Covas conquistou 1.754.013 votos (32,85%), ficou em primeiro lugar, e Boulos, 1.080.736 votos (20,24%) e ficou com o segundo lugar.

Câmara tem renovação de 38%

Dos atuais 55 vereadores, 34 foram reeleitos e 21 começam um novo mandato. Isto representa um índice de renovação de 38%. Os partidos com maior bancada serão PT e PSDB, com 8 vereadores cada. DEM e PSOL terão seis cadeiras cada um. O REPUBLICANOS terá 4 lugares. Com três integrantes cada, estão os seguintes partidos: MDB, PSD, PATRIOTA e PODEMOS. Já PL, NOVO e PSB conseguiram duas cadeiras cada um. PV, PP, PSC, PTB e PSL conquistaram uma vaga por partido.

De acordo com a Câmara de Vereadores, a bancada feminina cresceu e passará a ser de 23% do total de vereadores, com 13 mulheres. A mulher mais votada é Erika Hilton (PSOL), sexta colocada na colocação geral, com 50.508 votos. Completam a bancada feminina as vereadoras Juliana Cardoso (PT), Rute Costa (PSDB), Dra. Sandra Tadeu (DEM), Edir Sales (PSD) e Janaína Lima (NOVO), e as estreantes Silvia da Bancada Feminista (PSOL), Luana Alves (PSOL), Elaine do Quilombo Periférico (PSOL), Sandra Santana (PSDB), Sonaira Fernandes (REPUBLICANOS) Ely Teruel (PODE) e Cris Monteiro (NOVO).

Em 2021, a Câmara Municipal informa que terá em sua composição duas pessoas transgênero. Além de Erika Hilton, foi eleito o vereador Thammy Miranda (PL), votado por 43.321 eleitores. Na nova composição, doze vereadores se identificam como pretos, pardos ou indígenas.

É importante guardar na memória em quem você votou e os representantes mais votados no bairro. São deles que você deve cobrar as melhorias que entende serem necessárias na cidade. Assim, veja no quadro acima os 5 vereadores eleitos com mais votos na região.

Jardim Paulista – Zona 0005

Janaina Carla de Lima

Cristina Pereira Monteiro

Eduardo Matarazzo Suplicy

Erika Santos Silva

Fernando Holiday Silva Bispo

Santo Amaro – Zona 0246

Eduardo Matarazzo Suplicy

Rodrigo Hayashi Goulart

Janaina Carla de Lima

Milton Leite da Silva

Mario Palumbo Junior

Pinheiros – Zona 0251

Eduardo Matarazzo Suplicy

Janaina Carla de Lima

Erika Santos Silva

Cristina Pereira Monteiro

Silvia Andrea Ferraro

Butantã – Zona 0346

Eduardo Matarazzo Suplicy

Felipe Becari Comenale

Mario Palumbo Junior

Fernando Holiday Silva Bispo

Erika Santos Silva

Rio Pequeno – Zona 0374

Eduardo Matarazzo Suplicy

Mario Palumbo Junior

Felipe Becari Comenale

Antonio Donato Madormo

André Luiz Santos Esteves