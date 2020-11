O número de casos de covid-19 em São Paulo aumentou cerca de 30% na comparação com o mês passado. O Estado de alerta fez, inclusive, que o Governo aumentasse o período de quarentena até 16 de dezembro. Entretanto, não houve reclassificação da cidade. As aglomerações continuam na região de Pinheiros.

Aumento de 30%

De acordo com apontamento feito pelo UOL, nos primeiros 17 dias de novembro houve um aumento de 29,5% de novos casos de covid-19 na comparação com o mesmo período do mês passado. Os números na cidade vinham diminuindo, mas este aumento de casos é significativo.

Estava prevista uma reclassificação das cidades dentro do Plano SP para a semana passada. Porém, argumentando pane no sistema do Ministério da Saúde, a estratégia foi cancelada.

Reclassificação

Não houve reclassificação do Plano SP, mantendo-se, portanto, a última classificação por mais duas semanas. Isso em razão da necessidade de uma análise mais consistente dos índices de saúde, em especial o número de casos e de óbitos. Nesta semana, o Governo lançou um decreto que prorroga quarentena no Estado até 16 de dezembro. Conforme consta no texto, o funcionamento de comércios e serviços continuará seguindo o determinado pelo Plano São Paulo, com classificação sem alteração até 30 de novembro, mantendo as regiões do estado nas fases amarela ou verde.

Os números de internações em hospitais privados devido ao coronavírus têm aumentado. Na rede pública estes dados também estão aparecendo.

Nova onda começa nos bairros mais ricos

O médico Daniel Becker afirma que “a nova onda está começando nos bairros mais ricos e vai chegar nos bairros mais pobres. Nós temos vistos muitos jovens saindo sem máscara, fazendo grandes aglomerações”. O médico ainda aponta que a covid não leva só à morte, mas pode deixar sequelas como a perda do olfato ou paladar.

Escola americana suspende aulas presenciais

“A escola americana Graded School, do Morumbi, teve de suspender aulas presenciais de alunos do ensino médio e outras turmas mais novas, por surtos de covid-19 entre alunos e professores. A contaminação, segundo carta enviada aos pais, teria sido causada por festas com centenas de adolescentes de vários colégios este mês. A Graded é uma das mais tradicionais escolas estrangeiras no País, fundada em 1920, para filhos de executivos americanos. Hoje ainda abriga alunos da classe alta da cidade, como filhos de diplomatas, grandes empresários, artistas, apresentadores de TV e muitos estrangeiros. Segundo o informe, seis alunos teriam testado positivo só em uma semana e 17 professores também estão suspeitos de terem sido contaminados.”

Em Pinheiros, é possível notar as aglomerações que se formam nos bares. Semanalmente, a Gazeta de Pinheiros – Grupo 1 de Jornais recebe depoimentos sobre o assunto.

Manifestações da comunidade

“Gracia Bar no final da tarde lotado do dia 15/11 e com filas, praça que o ‘Benê Bar’ explora inadequadamente idem, Ginger, Arlete Bar, Bangalô. Todos aqui na região entre a Faria Lima e Marginal com gente ‘saindo pelo ladrão’. Cadê a fiscalização, cadê a subprefeitura. Os Buffets infantis ‘No Galpão’ e ‘Miniland’ com festas, lotados de pais ‘super responsáveis’ e crianças, música alta, manobristas parando em frente às casas. Onde está a CET? A pandemia acabou e não me avisaram na Rua Coropés x Cunha Gago?”. E.O.

“Falta de responsabilidade para com as pessoas. Depois quando pegam a doença, tem medo até de injeção. Vi isso pessoalmente .” D.P.M.

“Deveríamos cobrar das autoridades sanitárias de São Paulo, a liberação do tratamento preventivo. Todos estamos cansados desta ‘quarentena’, e penso que é impossível evitar que a moçada saia para a rua. Vacina, se alguém tiver um pingo de juízo, vai saber que só teremos, daqui há muito tempo, um ano pelo menos. Antes disto, é um tiro no escuro, do qual vamos ter que nós mesmos nos responsabilizarmos. Ninguém é maluco de ser cobaia e a vida tem que continuar. Sou totalmente contra esta barulheira no bairro. Hoje aqui em casa, parecia que o fulano cantava no meio da minha sala, sem contar o motoqueiro, vendedor de droga que passa com o escapamento aberto a qualquer hora do dia e da noite. Nasci em Pinheiros, mas sinceramente, acho que vai ser cada vez mais difícil continuar por aqui.” T.P.

“Não existe tratamento preventivo! O uso de máscaras, higienização das mãos com água e sabão e/ou álcool 70% em gel e na medida do possível, manter distanciamento de 1,5m de outras pessoas, evitando aglomerações é, ainda, a única forma de prevenção para a Covid19. EUA e Europa testaram o uso da Cloroquina e hidroxocloroquina e estão vivenciando a 2ª onda!”R.C.

“Rua Aspicuelta não está diferente não! Os bares lotados, música altíssima, pessoas sem máscara e distanciamento praticamente zero!” M.S.

“Como bem disse uma médica infectologista “as pessoas estão cansadas de fazer isolamento, mas o vírus não!” E.A.

“Fim da picada. A Prefeitura e o Governo Estadual não estão nem aí para a população, que quer um mínimo de respeito. Só o ‘Ginger’ já dá para ter uma ideia da falta de fiscalização…. Na cara da Prefeitura e ninguém faz nada.” P.S.A.

“Moro na rua Padre Carvalho e tem uma música ao vivo altíssima tocando. Não parece ser aqui na rua. É possível ser do Bangalo? Não sei se é impressão minha, mas a sensação é de que piorou muito no último mês.“ C.A.

“O ‘Bene Bar’ e a praça lotada! 3 janelas abertas para servir o povo na praça e pasmem… com sistema de senha! Você faz o pedido em uma janela, paga e recebe uma senha. Ai te chamam pela senha, e você retira seu pedido em outra janela! É muita cara de pau!”. D.P.F.

“Estou afastada da Associação nesse momento. De toda forma é muito, muito difícil mobilizar a comunidade.. A gente se sente dando murro em ponta de faca.” E.O.

“Quanto ao lixo, podemos acionar o Ministério Público Municipal. Existe Lei de 2011 que obriga bares e restaurantes a coleta do lixo.” M.S.M.

Subprefeitura responde

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Subprefeitura Pinheiros, informa que o estabelecimento Benê Bar foi autuado e interditado em agosto por descumprimento ao decreto 59.298/20. O bar cumpriu com todos os requisitos para reabertura e foi liberado a funcionar dentro de seu espaço. Em relação ao uso da praça, uma nova vistoria será realizada para verificar se o estabelecimento está disponibilizando mesas e cadeiras nas calçadas. Constatadas irregularidades, as medidas cabíveis em relação à legislação vigente serão tomadas.

Os bares mencionados pela reportagem também serão fiscalizados. As datas da ações fiscalizatórias serão mantidas em sigilo para não prejudicar a operação.

A Secretaria Municipal das Subprefeituras afirma que, com apoio da GCM e da PM, fiscaliza diariamente os estabelecimentos que excedem o horário permitido pela legislação municipal e se estão disponibilizando mesas nas calçadas.

Desde o início da quarentena, os agentes têm trabalhado na fiscalização e 1.282 estabelecimentos foram interditados por descumprirem as regras vigentes, deste, 864 são bares, restaurantes, lanchonetes e cafeterias. O valor da multa é de R$ 9.231,65. Os estabelecimentos devem solicitar a desinterdição na subprefeitura da região.