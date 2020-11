Com as chuvas, problemas na distribuição de energia podem acontecer. Seja por queda de árvores, problemas com a fiação ou outras fontes de problema, a interrupção no fornecimento de luz interfere no cotidiano das famílias e na economia local.

Depoimentos apontam problemas na distribuição de energia.

“Vizinhos da Vila Andrade a energia está caindo todos os dias e várias vezes? Está queimando eletrodomésticos “M.B.

“Aqui no Jardim Londrina próximo ao Portal do Morumbi tem caído frequentemente!” L.J.B.

“Quando a energia cair você desliga imediatamente a chave geral no quadro, para evitar esse tipo de problema na sobrecarga, quando ela voltar nos eletrodomésticos. A região cresceu muito e sobrecarrega os transformadores por isso que tem quebras e estouro de transformador nos postes”. L.B.

“A energia deu uma piscada, foi e voltou tão rápido que não deu tempo de tirar os aparelhos das tomadas. E lá se foi a minha TV”. V.Z.

“Uma dica para reduzir a incidência de queima de aparelhos é instalar, principalmente nos equipamentos mais sensíveis, o estabilizador de voltagem. Aquele mesmo usado em computadores. Experiência própria”. M.C.

“Tenho filtro de linha em todas tomadas.” D.B.

“Aqui há 02 dias tivemos 02 piscadas”.C.T.

“Desde 2009 que moro no bairro sempre tem queda de energia e a prefeitura junto com a companhia elétrica nunca fizeram nada pelo bairro e sempre quem sofre são os moradores!”.D.D.L.A.

“Moro próximo ao Portal do Morumbi e aqui também é assim! O que me deixa indignada é que pagamos uma fortuna de IPTU, um dos mais caros da capital, para termos esse tipo de problema.”L.G.A.

“Tenho estabilizador em tudo”. S.R.

“No Portal do Morumbi choveu caiu a luz. É de dar risada! Não sei como ninguém faz nada. Quem nunca estava passando na Luis Migliano na altura do Passareli, e viu os postes explodindo umas 15 vezes seguidas? O da esquina do Bar do Cia e o da frente do Mc Donalds principalmente que estourou umas 15 vezes seguidas. Super perigoso! Postes completamente podres e fios descascados! Detalhe não estava nem chovendo no dia.”M.Y.

“Se queimar equipamentos por queda temos que abrir processo na Enel e eles sao obrigados a reembolsar cada equipamento. Aqui não tem piscado”. K.L.

“Tem que denunciar na Aneel federal. É instabilidade provocada pela mudança de fase que está acontecendo em toda capital, tambem queimou muita coisa aqui, conversei com um engenheiro elétrico e ele orientou…se muitas pessoas fizerem a reclamação na Aneel eles tomam providências”.P.N.

“Tem muita queda de energia na Vila Andrade mesmo. Nem sempre dá para provar ou conste na Enel a tal queda. Eu já tive prejuízo com minha lavadora que custou caro para trocar uma peça queimada.”M.S.L.

ENEL responde

São Paulo, 11 de novembro de 2020-

A Enel Distribuição São Paulo informa que realiza constantemente ações de manutenção e melhoria em toda a sua área de concessão, como podas de árvores em contato com a rede elétrica e instalação de equipamentos de automação, com o objetivo de diminuir as ocorrências de interrupção no fornecimento de energia e o tempo de restabelecimento.

Com a proximidade do verão e o aumento de chuvas, a distribuidora coloca em prática um plano especial para o período. Sabendo que a presença de objetos na rede é um dos maiores causadores de falta de energia durante o verão, a Enel Distribuição São Paulo seguiu avançando na instalação de spacer cable, um tipo de cabeamento mais resistente a interferências externas. Este ano, já foram instalados até o momento 230 quilômetros deste tipo de cabo. Além disso, a empresa já realizou 250 mil podas este ano, sendo pelo menos 100 mil ações de podas só na cidade de São Paulo.

Em relação aos pedidos de indenização por equipamentos danificados em ocorrências de falta de energia, os clientes podem realizar a solicitação, em até 90 dias, pelo site (https://www.eneldistribuicaosp.com.br/para-seu-negocio/pedido-de-indenizacao), pela central de atendimento (0800 72 72 120) ou em uma das lojas. O processo será analisado pela concessionária para identificar se o dano no equipamento está associado a algum tipo de perturbação na rede elétrica.

A distribuidora informa ainda que não há nenhum problema sistêmico nas regiões citadas pela reportagem e, para uma análise individual de cada reclamação, é necessário o envio do endereço dos clientes.