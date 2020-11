Fechada desde abril, a Praça Pôr do Sol permanece fechada mesmo com a reabertura dos parques públicos. Conhecido como um dos cartões postais da região, está cercada para evitar aglomerações em relação à expansão da covid-19. A população local questiona datas para a possibilidade de reabertura. A Prefeitura, entretanto, não informa e afirma estudar o caso, que já contabiliza R$ 1,7 milhão de prejuízos aos cofre públicos. Quem paga a conta?

Moradores seguem questionando o fechamento

“Alguém tem notícias de como será a reabertura da Praça do Por do Sol? Se a prefeitura vai primeiro cercar com grades antes, conforme estava previsto ou não. E quando?” C.M.

“Concordo. Meses sem marginais, pancadão, sem sujeira e vandalismo. A vegetação e os pássaros agradecem.”. C.V.

“Já nem consigo ir da cozinha para o quarto. Uma ‘barra’ sem a praça”. G.T.

“Muito triste este estigma! A praça é nossa e compete a nós moradores das proximidades invadi-la com nossas crianças, piqueniques, shows, pois já foi assim lá atrás e era maravilhoso compartilhar com vizinhos. O que acontece é que, se nós não a usamos, vem os forasteiros e a dominam. Culpa de quem? Uso-a bastante para correr, caminhar, yoga, meditar e não gostaria de ser taxada disso ou daquilo. Pensem nisso com carinho. Nenhum bairro tem esse privilégio de ter uma ‘Sunset’ desse ‘nipe’. Um ponto turístico que é apresentado até no aeroporto de Guarulhos. Tenho orgulho em apresentá-la às visitas nacionais e internacionais. Oras, tem muito mais coisas boas do que ruins, então que tal mudarmos esse paradigma.? Concordo plenamente em fecha-la com grades, horário e porque não um posto policial como reeducação e intimidação para os ‘bad boys’. A hora da mudança é agora! It’s now or never!”. C.M.

“Eu topo se todos invadirem a praça com cestas de piquenique.” L.F.

“Concordo plenamente. A praça do Por do Sol virou ponto de tráfico de drogas. Não temos mais liberdade de levar nossas crianças e família. Não sabemos o que pode acontecer põem uma simples briga por drogas, vai fazer dessa nossa querida e estimada praça virar um inferno. Meu saudoso Alto de Pinheiros”. G. S.

Prefeitura informa

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Subprefeitura Pinheiros, informa que a Praça Por do Sol permanece interditada com tapumes, desde abril, com o intuito de conscientizar e prevenir a população devido à pandemia do novo coronavírus, a fim de evitar aglomerações. A reabertura está em avaliação.

Os valores estimados para a locação do fechamento com tapumes em novembro são de R$ 219.121,32. De acordo com estimativa, desde abril, é esperado que o valor ultrapasse R$ 1,7 milhão até o final de novembro.