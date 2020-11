Muito procurados pela qualidade de vida, bairros da zona oeste passaram a conviver com inúmeras construções e cada vez mais se verticalizando. O desenvolvimento, porém, cobra seus preços. Um deles é a constante presença de barulhos de obras noturnas.

Moradores locais trazem depoimentos de obras que acontecem à noite

“21:30, sábado 31/10/20. Esse é o respeito que a ‘Lock’ e ‘JFL’ tem com a vizinhança há mais de um ano e 2 meses. No feriado (1/11), com certeza trabalharão normalmente! O próprio caminhoneiro da betoneira, disse que ‘nunca entregou cimento nesse horário’, em área residencial na Rua Henrique Monteiro 125. Terreno vai até Av. Rebouças 3084.” A.M.

“Mas é só você que se incomoda com o barulho ensurdecedor de concretagem fora de horário adequado há mais de um ano? E o restante dos vizinhos? Uma andorinha só não faz verão. Façam uma manifestação na frente do empreendimento em horário que o engenheiro responsável se encontra na obra, postem nas redes sociais, marquem a Construtora, Subprefeitura de Pinheiros e CET no post e também enviem a denúncia para a mídia.” P.M.

“Alguns se incomodam sim, mas o máximo que fizeram foi BO de que nada adianta. Vou fazer um abaixo assinado, pois isso talvez surta algum efeito na Subprefeitura. O dono da ‘Lock’ já veio aqui, falou que iam mudar de postura … só promessas. Diretor de obras desliga celular no fim de semana e nunca atende fora do horário. Ontem (1/11) os últimos caminhões só não entraram na obra, pois me postei na frente do portão impedindo a entrada (que aliás foram embora felizes da vida, pois não tiveram prejuízo). Mas vários funcionários prestadores de serviço, disseram que nunca viram uma obra trabalhar nesse horário.“ A.C.R.

“Fiz uma reclamação pelo 156. A vistoria pode acontecer até fim de dezembro, se acontecer ?” H.R.

“Tem que chamar a polícia e fazer BO na 14ª Delegacia. Eu fiz isto várias vezes no metrô e melhorou.” H.O

“Já fiz BO presencial, eletrônico e imagino que só um abaixo assinado possa surtir algum efeito.” A.C.R.

“A polícia disse que pode pedir para pararem … não mais que isto . Não sei se procede”. A.C.

“Sabe o pior, talvez seja igual caçamba, já falei na prefeitura uma vez e esses caminhões só tem autorização de andar a partir das 21 horas, até as 6 da manhã acho, porque diversas desculpas esfarrapadas, as leis de perturbação de sossego e do silêncio não valem nessas horas, infelizmente.” G.A

Prefeitura responde

Questionada sobre o tema, a Prefeitura de São Paulo, por meio da Subprefeitura Pinheiros, informa apenas que a obra citada possui alvará regular. Em matéria de agosto sobre o assunto, o Executivo Municipal afirmou que a legislação relacionada às aprovações de empreendimentos não prevê nenhum tipo de regramento sobre horários para realização de obras. Entretanto, o proprietário e/ou os responsáveis técnicos respondem pela correta execução da obra.

Empresa também responde

Procurada, a LOCK Engenharia afirmou que “tem um trabalho contínuo de supervisão nos processos construtivos em prol de sempre garantir a organização e qualidade em nossos canteiros, visando não somente a construção da obra como também a tranquilidade e segurança de todos ao redor. Infelizmente, salientamos que devido a legislação vigente, a entrega e retirada de materiais para a obra só podem ser efetuadas a partir das 22h00, o que pode ocasionar algum desconforto. Entretanto, após o conhecimento dos fatos, acionamos a nossa equipe de qualidade, que prontamente reforçou os procedimentos para garantir junto aos parceiros e colaboradores, para que haja o mínimo de impacto. A LOCK Engenharia preza pela qualidade, conforto e responsabilidade social e está com os seus canais oficiais de comunicação abertos para ouvir sugestões”.

Outros pontos do bairro também sofrem com a questão

“Barulhos de obras nos domingos: sou morador da Vila Madalena, minha casa fica voltada para os fundos de um prédio comercial/escritórios que fica na Inácio Pereira da Rocha. Há um mês, todos os domingos venho enfrentando barulhos de obras desse prédio. No primeiro dia liguei no prédio e o segurança me informou que pela “lei” do condomínio as obras lá só são feitas à noite ou de domingo, para não atrapalhar os outros escritórios do prédio. No segundo domingo seguido, de uma segunda de feriado, a obra seguiu nos dois dias, serras e marteladas. Durante a semana eu fui no condomínio tentar falar com o zelador, mas não consegui, anotaram o meu telefone e nenhum retorno. Busquei um acordo, conversa, solução.. Ontem, domingo, pontualmente às 9:00 da manhã a reforma começou, liguei no prédio e novamente o segurança me disse que era lei, e que eu poderia ir na polícia. Para finalizar disse que não entendia como eu poderia estar dormindo num domingo as 9:00 da manhã (?). Para dormir ainda não existe lei que regulamenta horário, já para barulho excessivo nos domingos e feriados existe. “A.M.

“Não estou mais no bairro, mas acompanho lamentando tudo que vocês passam por aí! Uma sugestão seria que várias pessoas com o mesmo problema conseguissem um bom advogado para fazer uma processo coletivo, que talvez tenha mais força! Será que outros ao redor desse barulho não estão incomodados?” E.S.