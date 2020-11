A veterinária Adriana Souza dos Santos, da AmahVet Clínica Veterinária, ensina como manter seu pet limpinho e seguro nesse período de afastamento social. Confira as dicas:

• Use água morna;

• Proteja as orelhas do cão com algodão (sem apertar) para que não entre água ou fiquem úmidas após o banho;

• Inicie o banho da cabeça para baixo para não assustar o animal e correr menos risco de cair água nos ouvidos;

• Molhe a pele e os pelos e passe uma quantidade de shampoo suficiente para limpar o animal, produzindo uma espuma que cubra toda a sua superfície corporal;

• Tome cuidado e não aplique o shampoo nos olhos e boca;

• Deixe a espuma agir e massageie por mais ou menos 5 a 10 minutos;

• Após o tempo de ação do shampoo, enxague com bastante água e remova todo o produto.

Fonte: Adriana Souza dos Santos, da AmahVet Clínica Veterinária (www.amah.vet)