A nutricionista Juliana Vieira elencou o que comer e o que deve ser evitado para que cravos e espinhas não apareçam

Você já passou da adolescência faz tempo, mas as acnes ainda cismam em aparecer? Você não está sozinho. A Sociedade Brasileira de Dermatologia estima que 56% da população convive com o problema depois dos 25 anos, principalmente mulheres.

Uma grande ajuda para ter a pele mais lisa está na alimentação. A nutricionista Juliana Vieira listou alimentos que devem ser evitados para que você se previna do aparecimento de cravos e espinhas.

1) Laticínios( elevam os níveis de testosterona)

2) Alimentos com alto índice glicêmico, como os fast foods , batatas, refrigerantes, farinha de trigo e açúcar refinado.( elevam nível de insulina)

Segundo a profissional é mito que o chocolate pode provocar acne.

“Não é o chocolate em si, mas os laticínios e o açúcar no chocolate os causadores”, explica.

Juliana afirma que se você acha que é sensível a determinados alimentos, tente eliminá-los da dieta durante algumas semanas para ver se a acne melhora.

Alguns episódios de acne podem estar relacionados a suplementos à base de kelp (algas), suplementos em geral e sal iodado.

Vieira também elencou alimentos que devem ser acrescentados na dieta como prevenção à acne.

3) Fontes de vitamina C e A

O betacaroteno, que o corpo converte em vitamina A, pode reduzir a produção dessas células. As melhores fontes alimentares de betacaroteno são frutas de cor laranja ou amarela e verduras de folhas verde-escuras. Frutas cítricas e silvestres, kiwi, melão e melancia, pimentas, brócolis e repolho são especialmente ricos em vitamina C.

4) Alimentos ricos em vitamina B6

Encontrada em carne, peixes, aves, grãos integrais, feijão, lentilha, abacate, nozes e castanhas, batata, banana e verduras folhosas.

5) Alimentos ricos em zinco

Alguns estudos vinculam esse mineral a uma pele saudável e sugerem que ele pode melhorar a acne. O zinco promove o equilíbrio dos níveis hormonais e ajuda a cicatrização. Frutos do mar, carne vermelha, aves e grãos integrais são ricos em zinco.

6) Alimentos ricos em ômega-3

Os ácidos graxos ômega-3 ajudam a controlar a inflamação da acne. Peixes e linhaça são ricos nessas gorduras .

“A dieta de eliminação sob a supervisão de um nutricionista é a melhor maneira de se descobrir quais alimentos afetam o sistema imune”, finaliza.