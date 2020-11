Uma pichação na parede lateral de um grande prédio na rua Tabapuã, em Itaim Bibi, chocou os moradores da região. A população local ficou com medo de que a atitude pudesse representar também a possibilidade de furtos em edifícios. A Polícia salientou que a região conta com o programa Vizinhança Solidária, que pode auxiliar no combate a estes atos.

A população local apresentou depoimentos de choque com a pichação.

“Eu havia lido a publicação sobre a pichação de um prédio na rua Tabapuã, mas apenas hoje, olhando pela janela do meu apartamento, pude observar tal vandalismo. Estou chocada e realmente preocupada com o que esses criminosos fizeram, já que escalaram diversos andares pela parte externa do prédio, subindo pelo Buffet Charlô, e certamente poderiam ter adentrado pelas janelas. Temos que ficar ainda mais de olho em movimentações estranhas na vizinhança durante a madrugada! Vizinhança solidária é essencial!“S.D.

“Foi no meu prédio. Um absurdo, a falta de respeito é enorme pois fizemos no ano passado, uma limpeza nas pastilhas do prédio que estava lindo, até estes vândalos picharem a lateral. Um horror! Agora somos nós que vamos pagar a limpeza novamente. Lamentável”M.R.M.

“O prédio fica na rua Tabapuã, esquina com Faria Lima. Tem porteiro sim, circuito de câmeras e a segurança é boa. Não entraram no prédio Invadiram pelo Buffet Charlo. A Rua Tabapuã está muito escura e o buffet não tem segurança noturna.”M.M.

“Nossa. Temos que lembrar de trancar as janelas. Outra alternativa que pode intimidar um pouco e colocar luz no último andar, que ilumine de cima para baixo. Fica um clarão nas paredes . Não vai evitar, mas minimiza, porque fica tudo muito claro.”C.T.

“Eu tenho uma raiva de gente assim. Geralmente pessoas que não têm nada e querem destruir os bens dos outros. As leis deveriam ser beeem mais rígidas… Mas o que esperar de um país que solta traficante de drogas…”. L.R.B.

“Não adianta resmungar e esperar leis que nos protejam. O sistema joga contra. O que podemos fazer é fechar bem as janelas.”A.P.C.

“É interessante notar a localização das pichações. As mais evidentes estão acima do 5° andar, sendo que, aparentemente, nada há nos dois primeiros. Os mais atingidos são os mais altos…”.J.S.

“Que horror! Isso é crime!!” D.D.S.

“Mas as cuidadores não ouviram nada, ou se ouviram ficaram quietas e não falaram para ninguém. De dentro do prédio certeza que não foi. Isto é uma gang especializada em pichação que sobem em prédios e monumentos.” E.M.

Tentativa de prevenção

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, o policiamento na região é realizado pela 2ª Cia, do 23º BPM/M por meio de planejamento estratégico e da análise dos índices criminais e do emprego do seu efetivo operacional por meio dos Programas de Policiamento de Rádio Patrulhamento, de Força Tática, ROCAM (Rondas Ostensivas Com Apoio de Motocicletas) e Policiamento Comunitário.

Ainda segundo a Secretaria, o local também conta com o programa Vizinhança Solidária possibilitando maior comunicação entre comunidade e a Polícia Militar. Com isso, é possível focar na solução do problema e rápida resposta com o apoio da observação ampliada pelos próprios moradores.

Espaços Públicos

Em relação aos prédios particulares, a gestão pública não efetua o serviço de antipichação. Porém, a Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal das Subprefeituras, informa que realiza o serviço de pintura antipichação em equipamentos e prédios públicos, que visa o enfrentamento à poluição visual e à degradação paisagística da cidade de acordo com a Lei nº 16.612/17 e Decreto nº 57.616/17.

Neste ano, entre janeiro e setembro, foi aplicado um total de R$20.000,00 em multas de acordo com a Lei. O valor disponível na dotação 2341, que engloba os serviços de pintura antipichação, serralheria e locação de máquinas é de R$ 109.782.912,72. Desse valor, já foram liquidados R$ 73.605.129,64 até agosto deste ano.