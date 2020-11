Reunião entre Associação dos Moradores do City Boaçava (SAB) com presidência da Cetesb e representantes da Enel procura alinhar uma solução melhor para evitar a supressão de grande área verde na região. Na reportagem da semana passada, a Gazeta de Pinheiros apoiando a campanha da comunidade e junto com outros meios de comunicação coligados ao Grupo 1, apontou que mais de 100 árvores corriam o risco de serem derrubadas na região. Agora, está havendo uma negociação entre as partes, e já aconteceu ontem, dia 5, a primeira visita técnica com especialistas em assuntos de árvores, para evitar a supressão da área verde constituída nos locais.

Vistoria conjunta

Uma nova vistoria foi realizada nos locais da avenida Bagiru no último dia 5. Desta vez, porém, foi conjunta, com a presença das áreas técnica e ambiental da Enel e representantes da Associação com especialistas do setor. A ideia foi definir ações emergenciais e obrigatórias de acordo com a legislação, e traçar um plano de trabalho, a fim de definir as alternativas técnicas para garantir a compatibilização das espécies vegetais presentes no local. A SAB foi representada pelo ambientalista Joaquim Teotonio Cavalcanti Neto da ‘Plant Care-Saúde de Plantas’, um dos maiores especialistas em assunto de árvores, juntamente com André Graziano da ‘Licuri Paisagismo’ e Silvia Padin, presidente da SAB. A Enel Distribuição São Paulo explicou que as ações de manutenção na Avenida Bagiru visam preservar a segurança da população e garantir a continuidade e a qualidade do fornecimento de energia para os seus consumidores e para toda a sociedade, sendo essas obrigações da concessionária, evitando o risco de acidentes com a rede elétrica de alta tensão no local.

Moradores lutam

No dia 3, um encontro entre Associação dos Moradores do City Boaçava (SAB) com representantes da Enel e da Cetesb procurou esclarecer os fatos. Foram explicados os motivos da intenção do corte. Ao mesmo tempo, foi reforçado o interesse da comunidade na área e sua preservação.

“No último dia 3, a SAB foi recebida pela presidência da CETESB Patrícia Faga Iglecias Lemos em reunião objetivando entender a autorização dada a Enel, Concessionária de Energia Elétrica Paulistana, para a supressão das árvores no canteiro leito da linha de transmissão elétrica que atravessa o bairro City Boaçava. Nos foi explicado que a Enel é proprietária privada desta área e que a mesma segue regramento rigoroso federal determinado pela ANEEL. Eventuais interrupções nos fornecimentos de energia, resultado de problemas técnicos na linha de transmissão, são severamente punidos pela ANEEL. Para tanto existem normas NBR que regulam as necessidades técnicas de manutenção destas áreas. Procurando atender a estes regramentos a ENEL solicitou a CETESB a autorização para supressão de árvores na sua área dentro do Jardim Boaçava”.

“À CETESB não cabe a interpretação deste regulamento ANEEL, mas sim apenas verificar a qualificação e quantidade de árvores apontadas e aí sim determinar, após cálculos técnicos, a compensação ambiental compatível a esta supressão. No entanto, nos aconselhou a continuar nossa negociação, pois seguramente há espaço técnico possível, para um acordo que permita soluções parciais com garantia da manutenção da linha de transmissão, sem prejuízo da interrupção junto com a manutenção do espaço paisagístico desta área. Em sendo assim, a CETESB poderia recalcular a compensação ambiental obrigatória, o que geraria economias e créditos importantes à concessionária. Mais uma vez foi enfatizado que neste tema, não cabe a CETESB qualquer caráter interpretativo do regramento imposto a concessionária”, concluiu Silvia Padin.

A palavra da Cetesb

A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – CETESB reitera que a autorização para o corte das árvores foi solicitada pela concessionária de energia para realização de manutenção da Linha de Transmissão, que vai dos bairros de Pirituba ao Morumbi. A linha, de alta voltagem, atende cerca de 270 mil clientes. A CETESB realizou a devida análise técnica, observando critérios ambientais e de segurança da linha e a autorização em questão é para corte em faixa de servidão administrativa conforme normas técnicas.