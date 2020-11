Com a chegada do verão, São Paulo entra em seu período chuvoso. Com o aumento dos índices pluviométricos, ocorrem inundações em pontos específicos da cidade. A população sofrida que reside nestas áreas, traz depoimentos de ocorrências na região.

Moradores locais informam sobre inundações frequentes no entorno do Córrego Antonico.

“Ninguém no bairro do Morumbi aguenta mais o desleixo do Governo do Estado, da Sabesp e da nossa Prefeitura com a ausência de solução e o desprezo por estas constantes enchentes, ocasionadas pelo transbordo do Córrego Antonico. Vejam, é um local situado em frente ao Clube do SPFC, Colégio Visconde de Porto Seguro e há menos de 1 km do Palácio do Governo. Por favor governantes, peço tratarem desse assunto com respeito e dignidade à população. Não se esqueçam que teremos eleições municipais em menos de 1 mês.” R.A.

Ceagesp e São Paulo F.C.

Quando ocorrem chuvas mais fortes, as Marginais apresentam problemas de circulação, os trens da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) já chegaram a parar. No ano passado e agora nas primeiras chuvas, a Ceagesp (Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo) sofreu com bem como a área social do São Paulo F.C.

Córrego Antonico

A Prefeitura de São Paulo informa que o processo licitatório para a canalização do Córrego Antonico e urbanização das quadras do entorno está em andamento. No dia 21 de outubro foram abertos os envelopes de habilitação das empresas interessadas. Não havendo nenhuma mudança, a assinatura do contrato será feita em aproximadamente 15 dias, com previsão de início das obras até o fim do ano. O investimento inicialmente orçado para o projeto é de 200 milhões.

Piscinões

A Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras (SIURB), informa que na Zona Oeste entregou em 2019 o piscinão da Avenida Diógenes Ribeiro de Lima, que tem capacidade para armazenar 2 mil m³ de água. Ainda na Zona Oeste a SIURB concluiu, entre 2017 e 2020, obras de drenagem nas ruas Poetisa Colombina, Lourenço Prado, Pinheiro Machado, e nas avenidas Engenheiro Billings e Engenheiro Heitor Eiras Garcia. De 2017 até outubro de 2020 foram investidos R$ 788,8 milhões nas intervenções de drenagem que estão sob a responsabilidade da SIURB.

A Subprefeitura Campo Limpo informa que realiza a limpeza manual em toda a extensão do Córrego Antonico, em média, a cada 30 dias. O serviço é intensificado em períodos de chuva. O último trabalho no local foi efetuado na terça-feira (27).

Já as ações de limpeza nas bocas de lobo, ramais, poços de visita e galerias na região do Córrego Antonico são realizadas, em média, a cada 20 dias, também intensificadas em períodos chuvosos.

De janeiro a setembro deste ano, foram limpos cerca de 27.879 metros de extensão nos córregos da região do Campo Limpo. Ao todo, foram retiradas, no mesmo período, mais de 750 toneladas de detritos. Considerando o mesmo período, foram reformadas 386 bocas de lobo e poços de visita, com troca de tampas. Foram limpas cerca de 820 bocas de lobo e poços de visita na região, com a retirada de aproximadamente 70 m³ de detritos.