A situação de alguns bares em Pinheiros é motivo de muitas reclamações na comunidade. A população local, em depoimentos, questiona se alguns estabelecimentos estão agindo dentro das normas. A Subprefeitura da região afirma fiscalizar diariamente os estabelecimentos.

A população questiona o funcionamento irregular de muitos bares

“O Bene Bar reabriu ontem (01) lotando o micro espaço fisico e a praça. Alguém sabe se eles conseguiram novamente, junto a sub prefeitura de Pinheiros, o direito de usar a praça como anexo ao seu estabelecimento comercial?” D.P.F.

“Já faz mais de 2 semanas que esse bar abriu, porém eles não retiram os tapumes da fachada e na porta de entrada sempre fica um segurança! Estranho isso, não?” D.P.F.

“Giro Bar-Rua Padre Garcia Velho x Av Pedroso de Morais (em frente ao antigo Rancho do Serjão)”.D.P.F.

“Quando estão na calçada fazendo bagunça as pessoas reclamam, agora estão reclusos, talvez sem incomodar ninguém também acham estranho.”G.R.

“Resta saber se tem Alvará!! Inclusive do bombeiro!” D.B.M.

“Talvez a proposta seja esta, ficar “escondido”.M.A.

“Quem não deve não teme, nem se esconde….”J.M.R.

“Bar clandestino…!” E.A.

“Chega de boteco”.I.P.

“Eu acho estranho um bar estar funcionando com os tapumes. Para mim isso não é normal.” D.P.F.

Multas

A Prefeitura, por meio da Subprefeitura Pinheiros, informa que o estabelecimento Benê Bar foi autuado e interditado em agosto por descumprimento ao decreto 59.298/20. O bar cumpriu com todos os requisitos para reabertura e foi liberado a funcionar dentro de seu espaço.

Em relação ao uso da praça, uma nova vistoria será realizada para verificar se o estabelecimento está disponibilizando mesas e cadeiras nas calçadas. Constatadas irregularidades, as medidas cabíveis em relação à legislação vigente serão tomadas. A data da ação fiscalizatória será mantida em sigilo para não prejudicar a operação.

Sobre a fiscalização, a Secretaria Municipal das Subprefeituras afirma que, com apoio da GCM e da PM, fiscaliza diariamente os estabelecimentos que excedem o horário permitido pela legislação municipal e a disponibilização de mesas nas calçadas. Desde o início da quarentena, os agentes têm trabalhado na fiscalização e 1.261 estabelecimentos foram interditados por descumprirem as regras vigentes, destes, 843 são bares, restaurantes, lanchonetes e cafeterias. O valor da multa é de R$ 9.231,65. Os estabelecimentos devem solicitar a desinterdição na subprefeitura da região.