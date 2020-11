Moradores informam um grande aumento no número de ambulantes presentes na avenida Professor Fonseca Rodrigues. A Prefeitura afirma que fiscaliza a região. Por causa da pandemia, o comércio informal cresceu em toda cidade.

“Temos que tomar uma providência, pois a Av. Professor Fonseca Rodrigues está virando um camelódromo, com a um monte de barraquinhas vendendo comida no meio das duas vias. Alguém sabe como podemos denunciar esta irregularidade?.”L.A.F.

“Eles só estão ali, porque aos domingos a avenida praticamente virou pista de bike, e tem movimento para eles conseguirem ganhar algum dinheiro para sobreviver. Sempre vejo todos os cocos e garrafinhas recolhidas em sacos de lixo e todos juntos. Já fui em algumas, porque ando de bike com meus filhos e não vi sujeira.” A.L.N.

“As barracas que vi de venda de coco tem até cadeiras para os consumidores, eu acho legal. Sobre a limpeza, o que for ao redor delas elas deveriam se responsabilizar. Normalmente vejo cesto de lixo delas…. mantendo o jardim limpo ali, acho até positivo a presença das barracas. Tem um pessoal que tem usado a praça de parque, fazendo piquenique. Também acho positivo, contanto que o lixo que você citou não tenha sido deixado por eles. Acho bom usarem o espaço.” R.O.

“E melhor o pessoal trabalhar que roubar. Deixem as pessoas ganharem honestamente, mas já que tem muitos que se incomodam. Que tal tirar eles das ruas, onde estão ganhando o pão de cada dia, e arrumar emprego com registro e todos os direitos?”. M.C.

“A grande maioria tem autorização; deixa eles trabalharem.” A.P.

“Ali era um ‘lixão’ e está melhor agora. Os mendigos da praça Apecatu, ninguém fala.”R.L.

Fiscalização municipal

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Subprefeitura Pinheiros, esclarece que realiza fiscalização diária na avenida Professor Fonseca Rodrigues. A crise econômica da cidade tem empurrado uma parte da população a prática de trabalhos informais. Desde julho, o retorno dos ambulantes está autorizado na Capital, observando alguns protocolos de segurança. Todos os ambulantes devem seguir os protocolos acordados entre a Prefeitura e entidades representativas do setorntece.

Para a obtenção da autorização temporária do Programa Tô Legal! , o interessado deve acessar o serviço na página do programa ( https://tolegal.prefeitura.sp.gov.br/), onde estão informações com um mapa para verificar a disponibilidade do local de interesse e a documentação necessária . A partir daí, é só solicitar a autorização para trabalhar no ponto escolhido e pelo período desejado – um dia, uma semana, por exemplo, ou um mês.