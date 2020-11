O Guerreiro Imortal, Thomas Sean Connery, amigo do querido gaulês, Asterix, nasceu no berço humilde das Terras Altas escocesas durante a era medieval, um mundo mágico de sonhos e fantasias, bruxas, anões, ogros e dragões de coração. Em razão do seu dom especial, o filho de faxineira, disfarça-se de Juan Sánchez-Villalobos Ramírez para poder vagar pelos quatro cantos do mundo tranquilamente, sem perder a cabeça, apesar de haver relatos de que o espadachim “espanhol” veio do Antigo Egito. O egípcio Tak Ne, levou luz à era das trevas em oposição aos reinados absolutistas, representando heróis fundamentais da época à exemplo Robin Hood, o sábio Rei Arthur e o bondoso Ricardo Coração de Leão, numa entrada triunfante equiparada ao pai de um tal Super-Homem. Após simular a morte por envenenamento ao lado da amada bonequinha de luxo, Marian, o Highlander passa a viver num mosteiro afastado da civilização que deu origem ao best-seller de Umberto Eco: O Nome da Rosa. Após o fim do Papado ofuscado pelo Iluminismo, o frade franciscano sherlockiano, William de Baskerville, larga a túnica para desbravar a América até as efervescentes minas insalubres da Pensilvânia, membro do grupo ativista The Molly Maguires (análogo aos Whiteboys e Peep o ‘Day Boys), a fim de desmascarar o patrão opressor. Solucionado o problema dos desventurados, o fã de futebol escocês, vai a terra natal de Gandhi dominada pelo Império Britânico Vitoriano, antes de tentar ser rei no Kafiristão além de frear a intervenção militar americana no Tanger, Marrocos, ordenada pelo presidente progressista Theodore Roosevelt. Assim, o eterno Sean Connery é condecorado Sir pela Rainha da Inglaterra em conjunto com o Capitão Nemo, o Homem Invisível, o médico Dr. Jekyll e outros, formando A Liga Extraordinária, cujo objetivo era impedir a Primeira Guerra Mundial, orquestrada pelo arqui-inimigo de Sherlock Holmes, o Professor James Moriarty, vulgo: M, O Fantasma. Após o fim da ameaça global, Allan Quatermain dirige-se à mafiosa Chicago de Al Capone durante a Lei Seca, unindo-se a força-tarefa de Eliot Ness. Antes do gângster ser pego no fisco, o Intocável, Jim Malone, forja a própria morte usando sangue falso pela primeira vez na encarnação secular. No limiar da Segunda Guerra Mundial, o futuro marinheiro real vai até A Colina dos Homens Perdidos num acampamento britânico do deserto líbio para combater o autoritarismo de um sargento que judia dos prisioneiros sob um sol escaldante. No antro do nazismo, o pai de Indiana Jones, encontra o Cálice Sagrado de Jesus Cristo sem necessidade de adquirir a Vida Eterna. Novamente como um soldado britânico, o professor Henry Jones vigia Uma Ponte Longe Demais na Normandia durante o Dia D – O Mais Longo dos Dias. Mais tarde, no auge da Guerra Fria, trajado do famoso agente secreto, 007, o britânico volta à servir Vossa Majestade por terra, céu e mar, deixando o satélite lunar à cargo do sucessor. Nesse período conturbado, o espião inglês foi um “Vingador” antes dos super-heróis da Marvel pensar em montar sua equipe. O primeiro James Bond apareceu nos clássicos de Hitchcock, Sidney Lumet e Agatha Christie. Isso até um Meteoro entrar em rota de colisão com a Terra, unindo soviéticos e americanos. Aberta a Cortina de Ferro, o cientista americano foi resolver Negócios de Família com A Mulher de Palha e acabou comprando uma Casa da Rússia na Terra do Sol Nascente, a fim de combater a máfia japonesa também. Entretanto, o policial John Connor, caiu numa Armadilha sólida como A Rocha tendo que se refugiar de Curandeiro da Selva até poder desfrutar da aposentadoria numa praia paradisíaca em Nassau, nas Bahamas, vivendo feliz para sempre ao lado da mais bela Bond Girl de todos os tempos, sua atual esposa, Micheline Roquebrune, dois Corações Apaixonados rumo ao infinito.