Resultado do loteamento de chácaras e pequenas fazendas, descendentes da Fazenda Morumbi, propriedade cultivadora de chá pertencente ao inglês John Rudge, introdutor do chá da Índia no Brasil, o Morumbi é um distrito de um dos bairros mais nobres de São Paulo. Ele tem a maior concentração de renda e alguns dos mais elevados índices de desenvolvimento da capital. É também um dos distritos mais arborizados do município, contando com inúmeros parques e praças, como a Praça Vinícius de Moraes, Bosque do Morumbi e o Parque Alfredo Volpi entre muitos outros.

Depoimentos dos moradores

“Preciso de ajuda… qual a melhor região para se morar na Vila Andrade/Morumbi? Como está a questão da segurança do bairro? Obrigado.” J.D.E.

“Eu moro há 6 anos na Vila Andrade, perto do Oba, e gosto muito. Tem tudo perto, acho até que deu uma melhorada na segurança de um tempo para cá. Cuidado nós temos que ter em qualquer lugar. Minha irmã foi assaltada em Santos em plena luz do dia, numa rua movimentada, 2 bandidos numa moto subiram na calçada, puxaram a bolsa dela e ela foi arrastada, se esfolou toda. Não tem mais lugar seguro nesse país. Infelizmente.”Z.C.

“Jardim Guedala é o mais bonito e seguro, na minha opinião.”E.M.M.F.

“Moro na Vila Andrade. Perto do Pão de Açúcar e Academia Gustavo Borges. Sinto que aqui é um lugar fantástico”.L.P.R.

“Moro no condomínio Paulistano Morumbi, na Rua David Ben Gurion, há quase sete anos! Amo! Segurança? Como toda São Paulo e grandes capitais. Mas, dá para sair, sem muitos sobressaltos, tomando as devidas precauções, principalmente em certos horários e, proximidades das comunidades. Do resto, tranquilo”.J.B.

“O melhor fica aí lado do Estádio do Morumbi, tem o Hospital Albert Einstein, o Palácio do Governo de SP, colégios, segurança e saude”.C.R.C.

“Eu moro na Vila Progredior. Estou aqui há 15 anos e até passeio com meus cachorros tarde da noite !”. V.K.

“Estou próximo do Jardim Sul e realmente não tenho problemas. Adoro!”. A.C.

“Mudei para a Vila Andrade perto do Ragazzo e Madero. Adoro tudo aqui, me adaptei super bem e acordo com os pássaros, muito verde e graças a Deus a localização é super tranquila”.V.B.

“Adoro a Vila Progredior. Bairro daqueles de antigamente. Dá para fazer tudo a pé: padaria, farmácia, mercadinhos. Adoro!”.M.I.P.

Uma Subprefeitura

para o bairro

Neste ano, uma campanha foi colocada no ar para solicitar a implementação de uma Subprefeitura específica para o bairro. Segundo a solicitação disponível de forma online, os moradores locais entendem que, por estarem entre as Subprefeituras do Butantã e Campo Limpo, a zona “continua abandonada e os moradores não tem reivindicações atendidas”. “Se você entende que a criação de novas Subprefeituras para administrar recursos de forma mais precisa e eficaz, podendo trazer a nossa população e todos os bairros vizinhos, mais segurança, limpeza, iluminação, conservação, cultura, saúde, urbanismo, lazer e conforto, por favor assinem esta solicitação”, solicita o documento.

Na época, porém, a Prefeitura, porém, salienta que, para a concepção de uma nova Subprefeitura, são necessários mais recursos da Administração Municipal. “Reforçamos que a criação de uma nova unidade exige projeto de lei, além de previsão de recursos humanos, orçamentários, físicos, entre outros”, informam.