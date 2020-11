Embora as ações de combate aos pernilongos tenham sido ampliadas, a população permanece trazendo depoimentos sobre a infestação que se estabeleceu na região. A EMAE- Empresa Metropolitana de Águas e Energia começa a testar uma máquina desenvolvida com apoio técnico da NASA, que imita temperatura corporal humana para atrair os insetos.

Os depoimentos sobre a situação dos pernilongos na região não param de chegar.

“Tenho observado que a pulverização de inseticida nas ruas do bairro tem sido intensa e, pelo menos aqui em casa, não está dando resultado. Temo pela nossa saúde e acho que seria importante conversar com a subprefeitura e a Vigilância Sanitária para entender as estratégias de enfrentamento aos pernilongos. Aqui estou usando tela nas janelas e mosquiteiro. Para ajudar, raquete elétrica e repelente que eu faço com cravo, álcool e um pouco de óleo. Alguém teria interesse em estar junto nessa tentativa de encontro amigável com o poder público local? Será que a SAAP Alto de Pinheiros pode nos ajudar?”C.V.

“Li que os pernilongos são mais resistentes a esse inseticida do que as abelhas e outros insetos inofensivos. O que vai acabar acontecendo é que morrerão todos, menos os pernilongos. Daí os pássaros não terão o que comer, ou até morrerão por causa do veneno.” B.D.P.

“Não entendo nada, mas sumiram as borboletas, abelhas, e aumentaram os pernilongos. Triste! Meus limoeiros eram cheios de abelhas nas flores, sumiram . Péssimo isso“ A.L.

“Ah, perfeito. Também instalei telas nas janelas. Isso resolve (um pouco) o problema dentro dos ambientes em que há telas. Não resolve tudo. Mas isso não tem nada a ver com a prefeitura. Vai botar barreira física onde? Ao longo dos rios? Em que altura?” B.V.

“Estão fazendo com intervalo menor, assassinando abelhas, ameaçando nossa saúde e os pernilongos continuam aos milhões…“ C.M.

“Em 2015 fizemos um encontro sobre insetos na subprefeitura de Pinheiros. Na ocasião, o que mais ameaçava era o Aedes. Mas aqui estão registradas informações muito importantes: https://cadespinheiros.wordpress.com/2015/10/30/o-que-aprendemos-sobre-os-insetos-do-nosso-bairro/”. C.V.

“Deve ter havido um erro, não pode ser só 3.000. Não representa nada”. R.A.

“Legal a tecnologia. Mas 3 mil mosquitos dia? Acho que deveríamos criar habitats para morcegos no bairro que seria mais barato e eficiente. Aqui nesse artigo diz o seguinte: “Para se ter uma ideia, um morcego insetívoro pode comer até 3.000 insetos em apenas uma noite – isso equivale a um ser humano comer 50 pizzas! Um grupo de morcegos pode comer cerca de meio milhão de insetos por noite. É um verdadeiro banquete!… – Veja mais em https://educacao.uol.com.br/disciplinas/ciencias/morcegos-eles-polinizam-flores-e-frutos-e-comem-insetos-perigosos.htm?cmpid=copiaecola” .” C.V.

“O ventilador a vácuo sem dúvida alguma é um aspirador! Três mil mosquitos por dia por aparelho…hum. Lá vem licitação para mil aparelhos…Melhor despoluir o rio Pinheiros e repovoar com peixes e sapos. Lá se vão larvas e insetos…”.V.G.

“SAAP Alto de Pinheiros vamos unir forças para fiscalizar isso? Provavelmente vai ser muito gasto público e não chega ao que importa: reequilíbrio do ecossistema.” C.V.V.

Mega-ação

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), informa que realizou uma mega-ação com uso de inseticida via Ultra Baixo Veicular (UBV) entre os dias 21 a 23 de outubro nas regiões de Pinheiros, Butantã, Santo Amaro, Cidade Ademar e M’Boi Mirim, totalizando mais de 1.100 quarteirões. Além disso, houve a aplicação de larvicida biológico e inseticida em toda a margem do Rio Pinheiros. O método é considerado um dos mais eficientes e modernos, pois o inseticida vaporizado ataca diretamente o alvo a ser controlado.

A Prefeitura também esclarece que a aplicação do larvicida não tem efeitos nocivos aos seres humanos e animais domésticos, já que o produto é biológico, ou seja, não deixa resíduos tóxicos, e é aplicado diretamente na água, tornando-o ainda mais seguro. De acordo com o Executivo Municipal, as ações da Prefeitura já começaram a surtir efeito. Em nota, afirmam que “prova disso é a diminuição considerável das solicitações dos munícipes sobre o tema. Acredita-se uma melhora ainda mais substancial do problema deva ser percebida daqui a mais dois ciclos dos mosquitos, ou seja, cerca de 60 dias”.

EMAE testa equipamento

A Empresa Metropolitana de Águas e Energia (Emae) iniciou os testes de equipamento para captura de pernilongos no Rio Pinheiros, nas imediações da Usina São Paulo, antiga Usina de Traição. A máquina, desenvolvida nos Estados Unidos com apoio técnico da NASA, imita a temperatura corporal humana para atrair o mosquito e, seguida, utiliza um ventilador de vácuo para forçá-los a entrar na unidade.

O equipamento promete dar mais eficiência às ações, alcançar locais onde os barcos não chegam e reduzir custos. Uma empresa especializada apresentou o equipamento para a EMAE. Os custos, a eficácia e precisão do sistema estão sendo analisados. Se a avaliação for positiva, o sistema poderá ser adotado. Conforme a empresa, mais de três mil pernilongos por dia podem ser absorvidos.