Há excesso de fios nos postes da região. Para além da questão estética, a preocupação é em relação ao período de chuvas que se aproxima. O aterramento do cabeamento elétrico garante maior estabilidade à rede. Não há previsão que isto aconteça na região em um futuro próximo.

Moradores demonstram insatisfação com

a quantidade de

fios nas ruas

“A quantidade de fios aéreos e a péssima manutenção são a marca registrada de SP. A poluição visual é tremenda, além do risco aos pedestres” F.V.

“Foi programado colocá-los no subterrâneo, mas até agora nada. Muito fio inútil causando transtornos.” J.V.M.

“Calçada, pernilongos, fios pendurados, barulhos fora de hora, acabando com o bairro.” M.F.D.N.

“IPTU alto + zeladoria medíocre.” P.C.

“Sim, está um horror, fui caminhar e não vi o fio, quase me enforquei! Rua Prof. Ernesto Moraes Leme, paralela à Av. Paulo VI. E tem um poste na Av. Paulo VI caindo…” D.B.M.

“A Vivo fala que é da Net, a Net diz que foi a Tim, a Tim diz que foi a Oi, que largou, a Enel… etc…E assim acumulam os fios…” D.B.M.

SP sem fios

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal das Subprefeituras, informa que o programa SP SEM FIOS é uma parceria da Prefeitura de São Paulo com as concessionárias atuantes na cidade, para que enterrem suas redes aéreas, e a Enel, que se compromete a retirar os postes existentes. O programa prevê, ao todo, o enterramento de 65,2 km de fios e a retirada de 3.014 postes, beneficiando 170 vias da capital paulista. O Executivo esclarece que as obras são custeadas pelas empresas parceiras.

Nada de enterramento

na região

Os serviços na Consolação e Nove de Julho estão em fase de obras civis, com implantação de dutos e previsão de término em dezembro de 2020. Após a conclusão das obras civis, será realizada a migração das redes aéreas para subterrânea e posteriormente a remoção dos postes. Não foi informado sobre ações programadas em Pinheiros ou Butantã.

Na região central, 117 vias vão receber o programa, serão 52 km de fios enterrados e 2.109 postes removidos. Na Vila Olímpia e entorno, como na Rua Funchal, Rua Pequetta, Rua Coliseu, as empresas de telecomunicação concluíram as obras civis, totalizando 13 vias que corresponde a 4,4 km. Ainda será realizada a instalação dos novos dutos e a supressão dos postes do entorno.