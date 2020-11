Este será o primeiro fim de semana com os parques públicos reabertos. A medida entra em vigor na nova etapa da fase Verde do Plano SP. A população poderá desfrutar de parques como o Cândido Portinari, Villa-Lobos, Povo, Chácara do Jockey, entre outros. A Praça Pôr do Sol, porém, permanecerá fechada e cercada.

As medidas de controle e combate à Covid-19 traçadas pelo Plano SP desestimulavam aglomerações. Como as formas de contágio se dão de forma direta, o isolamento social foi privilegiado. Um dos tópicos foi o fechamento de parques e praças. Moradores locais informam que a população buscava alternativas para estar ao ar livre.

Depoimentos

“Aproveitando que a participação está alta, um tema que acho bem válido a atenção é, com o Parque Villa-Lobos fechado. Muitas pessoas estão fazendo piquenique no canteiro da Av. Fonseca Rodrigues e deixando muito lixo. Não me incomoda o fato do piquenique, de maneira alguma, mas a sujeira. Na segunda feira sai para andar de bicicleta e fiquei inconformada com a quantidade de latinha de cerveja, garrafinha de plástico, embalagem de produtos…ainda no nosso bairro, que uma chuvinha mais forte já alaga tudo…e o lixo vai para o Rio Pinheiros” C.G.

“Vá até a calçada da praça do Por do Sol, sexta, sábado e domingo no final do dia. Festival de bitucas de cigarro, latinhas, embalagens de salgadinhos, comida, macumbas e, de manhã, camisinhas. Fico feliz pelo fato da praça estar fechada.“ V.V.

Parques reabertos com 60% da capacidade

Neste fim de semana, porém, os Parque serão reabertos. A Prefeitura oficializou a volta ao funcionamento de todos os 108 parques municipais em seus horários normais, a partir de amanhã (31), inclusive aos finais de semana e feriados.

Continua obrigatório o uso de máscara e o respeito à regra do distanciamento social. Haverá disponibilização de álcool em gel 70% para higienização das mãos. Será permitido o ingresso apenas de 60% da capacidade de frequentadores de cada parque.

Contagem de frequentadores

A Secretaria do Verde e do Meio Ambiente (SVMA) promove a contagem de frequentadores, observando dias e horários de maior e menor fluxo, ocorrências ou notificações de casos suspeitos ou confirmados de trabalhadores (servidores ou terceirizados) e analisa o cumprimento desse protocolo.

A Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente (SIMA), por meio da Coordenadoria de Parques e Parcerias (CPP), retoma a visitação pública também aos feriados e fins de semana nos 15 parques urbanos estaduais. Permanece o incentivo às práticas esportivas individuais, entre elas corrida, caminhada e uso de bicicleta. Desde 3 de agosto também estão disponíveis o uso das quadras de tênis, esporte que permite distanciamento entre os jogadores. Salas de atividades, orquidários, quadras de esportes coletivos, playgrounds e equipamentos de ginástica seguirão com restrição.

Desinfecção

Em todos os locais, a limpeza e desinfecção dos banheiros foram intensificadas. Haverá totens com álcool em gel 70% nas portarias, assim como avisos impressos com os cuidados para evitar a disseminação da pandemia. A SIMA está monitorando as atividades e comportamento da população nos espaços para a permanência da abertura integral aos fins de semana e feriados.

Praça Pôr do Sol

A Praça Pôr do Sol, porém, não possui previsão de reabertura. A Prefeitura de São Paulo, por meio da Subprefeitura Pinheiros, informou em edições passadas que a Praça Por do Sol permanece interditada com tapumes, desde abril, com o intuito de conscientizar e prevenir a população devido à pandemia do novo coronavírus, a fim de evitar aglomerações.

A reabertura, segundo o Executivo, está em avaliação. Desde que a operação de cercamento foi posta em prática, a contratação de aluguel de tapumes, já está próxima de ter gasto R$ 1,5 milhão aos cofres municipais.