De acordo com denúncias de moradores, estabelecimentos na região de Pinheiros e Vila Madalena têm desrespeitado normas de reabertura parcial de bares, restaurantes e realização de festas. A Prefeitura afirma que fiscaliza diariamente os estabelecimentos que excedem o horário permitido pela legislação.

Fase verde

Mesmo com a evolução de toda a região metropolitana para a fase verde, a cidade de São Paulo ainda não está em sua normalidade. Por isso, todos os protocolos sanitários devem ser mantidos e respeitados, com as medidas de distanciamento social, evitando aglomerações, com o uso de máscaras e a higiene constante das mãos, que são fundamentais para o controle da pandemia.

De acordo com moradores, bares desrespeitam normas da fase Verde.

“O Benê Bar reabriu ontem lotando o micro espaço físico e a praça. Eles conseguiram novamente, junto à Subprefeitura de Pinheiros, o direito de usar a praça como anexo ao seu estabelecimento comercial?”. D.P.F.

“Eles publicaram que estavam temporariamente fechados até que a Prefeitura liberasse o uso de calçadas. Estão com outros restaurantes da Vila Madalena e da Rua dos Pinheiros nessa Campanha. O que não entendo é como eles exploram a praça sem autorização legal. Enquanto a Subprefeitura não lacrar as janelas que dão diretamente na Pracinha eles vão voltar, desrespeitando toda e qualquer autoridade ou lei. Você não tem noção como estava aquilo no sábado.” E.O.

“O endereço do bar é Rua Padre Garcia Velho, 158, que é uma ótima notícia, pois mostra que a prefeitura regional está cumprindo a lei. Todos os bares precisam saber disso”. F.M.

“Gente este Benê Bar é aquele que usa a pracinha toda da nova Faria Lima? D.A.R.

“Agora falta interditar o Ginger.” E.A.

“Soube agora que o prazo de interdição normalmente é de 4 dias, vamos aguardar”. E.O.

“Para voltar a funcionar além de pagar a multa, tem que assinar protocolo sanitário. O que não tem como ser cumprido por eles, considerando que não tem área interna suficiente para atender os clientes.” E.A.

Open Bar Club não possui licença de fncionamento

Além disso, moradores apontam indícios de uma festa no ‘Open Bar Club’ que não teria seguido as regras mínimas de distanciamento. A Subprefeitura Pinheiros, informa que o estabelecimento ‘Open Bar Club’ está com processo de revalidação do alvará ainda em análise, portanto não possui licença de funcionamento.

O local foi autuado e interditado em 18 de outubro por descumprir as determinações da legislação vigente, excedendo o percentual permitido para ocupação, descumprindo o distanciamento e ausência de licença. O estabelecimento poderá voltar a funcionar após solicitar a desinterdição na subprefeitura, mediante apresentação da licença de funcionamento e pagamento da multa.

Benê Bar autuado

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Subprefeitura Pinheiros, informa que o estabelecimento Benê Bar foi autuado e interditado em agosto por descumprimento ao decreto 59.298/20. O bar cumpriu com todos os requisitos para reabertura e foi liberado a funcionar dentro de seu espaço. Em relação ao uso da praça, uma vistoria será realizada para verificar se o estabelecimento está disponibilizando mesas e cadeiras nas calçadas. Constatadas irregularidades, as medidas cabíveis em relação à legislação vigente serão tomadas.

Giger Bar: vistoria

A administração regional também informa que efetuará uma vistoria no estabelecimento Ginger Bar. Os dois estabelecimentos mencionados pela reportagem possuem alvará de funcionamento. As datas das ações de fiscalização serão mantidas em sigilo para não prejudicar as operações.