Mediante a mudança para fase verde do plano São Paulo, em 08/10/2020 a Associação dos Amigos da Praça Benedito Calixto, presidida pela Sra. Maria Emília Ciavaglia assinou o Termo de Compromisso junto à Prefeitura de São Paulo para a reabertura Feira de Artes da Praça Benedito Calixto.

No entanto, pelo fato da Feira de Artes da Praça Benedito Calixto ter uma peculiaridade ímpar, não só na sua importância Cultural, mais também pela disposição geográfica dos expositores dentro da praça como também a complexidade de todo seu entorno.

Associação dos Amigos da Praça Benedito Calixto, se viu na obrigação de retardar a imediata reabertura, para assim poder garantir as adaptações às normas sanitárias específicas para a pandemia Covid 19, através da elaboração de protocolos específicos para cada setor da feira. Passada esta fase a retomada da Feira de Artes da Praça Benedito Calixto esta programada para o dia 31/10/2020.

Importante destacar Associação dos Amigos da Praça Benedito Calixto encarou os protocolos de segurança não apenas como uma simples formalidade, mais sim um compromisso com a segurança e a saúde de todos os nossos expositores e visitantes.

Cumprindo o protocolo de não promover aglomeração, os projetos culturais da Feira: O Autor na Praça, o Choro da Benedito e o Cardápio Musical não retornam nesse momento.

Desta forma, no dia 31/10/2020 a tradicional Feira de Artes da Praça Benedito Calixto reabrirá com todo seu Glamour e encantamento que há 35 anos não apenas reproduz o que a vemos nos faz ver. Afinal tudo o que você pode imaginar é real já dizia Pablo Picasso.

AAPBC – Associação dos Amigos da Praça Benedito Calixto; Mais informações: Edson Lima – 95359 9913