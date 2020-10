O Governo do Estado, por meio da Sabesp, inaugurou no município de Caieiras, a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Laranjeiras, obra que faz parte da quarta etapa do Projeto Tietê e contribui diretamente com o trabalho pela despoluição do principal curso d’água do território paulista.

A ETE é um avanço do saneamento básico na Região Metropolitana de São Paulo: Caieiras vai sair do zero para 30% de esgoto tratado. A estação tem capacidade para tratar por segundo 80 litros de esgoto da cidade e proporciona, além de oferecer mais qualidade de vida para a população e benefícios ao meio ambiente.

A inauguração da ETE no Dia do Tietê é mais um resultado positivo do Projeto Tietê, o maior programa de saneamento ambiental do país e também um verdadeiro programa de saúde pública executado pela Sabesp, empresa ligada à SIMA.