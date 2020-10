Em 23 de setembro de 2020 o Rotary Club de São Paulo por seu Presidente Marcelo de Paschoal realizaram a cerimônia de posse de Sérgio de Castro como novo Associado Honorário, pelos relevantes serviços prestados ao Rotary Internacional e ao Rotary Club de São Paulo.

Na cerimônia de Posse o companheiro Oswaldo Siciliano, padrinho de Sérgio de Castro, leu emocionado a mensagem sobre seu afilhado. “Entre nós Rotarianos, carinhosamente deixou de ser Sérgio, para ser Serginho, que sempre primou pela delicada amizade a todos que o conhecem, ou que tem o privilégio de privar de sua amizade. Ao vir aqui, com muita honra, para apresentar-lhes nosso novo Associado Honorário, que sempre se esmerou como jornalista, orador, homem de ação forte em Rotary, é amigo querido em Rotary, ou em qualquer lugar mêrce do grande coração que carrega consigo.

Serginho foi editor da revista “Vida Rotária”, da Fundação de Rotarianos de São Paulo, de 1955 a 1988. Funcionário- Procurador da Fundação de Rotarianos de São Paulo, Colégio Rio Branco e Lar Escola Rotary, entre 1955 e 1993. Autor de diversos livros, inclusive vale ressaltar sua última obra, relatando a História do Distrito 4610, editada em 2019 sob o título: “ROTARY DISTRITO 4610 ETERNO- AMÉM”. Em 1984, Serginho, foi o primeiro funcionário da Fundação de Rotarianos de São Paulo a receber o Título Paul Harris.

Foi por duas Gestões Presidente do Rotary Club de São Paulo Sumaré; Associado também, aos ROTARY CLUBS de São Paulo Jardim das Bandeiras; República e atualmente Rotary Club de São Paulo Oeste. Considerado decano da mídia rotária, recebeu reconhecimento, por iniciativa do Governador Clau­dio Moyses, ao completar 60 anos de trabalho em 2013, sendo saudado, entre outros, pelo decano Governador Eduardo de Barros Pimentel.

Desde 1990 edita a coluna Rotária no jornal GAZETA de PINHEIROS de onde, aliás, Serginho e eu nos conhecemos desde a década de 1960. É com muita alegria e honra, que à partir desta data e faço votos que por Gestões seguintes, Sér­gio de Castro, carinhosamente chamado Serginho, seja recebido por todos os Companheiros como Membro Associado Honorário do ROTARY CLUB DE SÃO PAULO.PARABÉNS SERGINHO! SEJA BEM VINDO! “ Oswaldo Siciliano

Palavras de Sérgio de Castro – Novo Associado Honorário do Rotary Club de São Paulo

O RECONHECIMENTO É A MEMÓRIA DO CORAÇÃO

“Recebo esta láurea do Rotary Club de São Paulo, líder no cenário rotário, sempre. Saúdo o Presidente Marcelo de Paschoal, o Conselho Diretor, Oswaldo Siciliano que indicou o meu nome e todos os associados do clube. Rotary foi fundamental em minha vida.Convivi, por isso, com rotarianos de São Paulo e de todo o país.

Agradeço aos Presidentes do Clube, ao longo de muitos anos, sempre prontos à colaborar comigo, aos associados e aos Presidentes da Fundação.

O depoimento de Eduardo de Barros Pimentel, no prefácio do Livro SERVIR SEM MEDIR, em 2004, “que oportunidade de ouro para o jovem, desde o início ganhando lições de vida, extraordinárias, ob­servando e redigindo fatos marcantes do Rotary e do mundo”.

Já encerrando lembro a “Bodas”, celebrada no dia 16 de junho de 1987, no Santuário de Nossa Senhora de Fátima, no Alto da Colina do Sumaré, com a minha saudosa Jurema, que muitos conheceram, com o seu admirável sorri­so, talento e simplicidade que durante 52 anos colaborou comigo no Rotary, na Igreja, comunidade e na formação de nossa família. como dizia ROTARY E IGREJA DE MÃOS DADAS. “ Sérgio de Castro