Histórias de fantasmas: amigos ocultos ou nem tantoO maior prazer de um famigerado fantasma é assombrar o antigo lar, principalmente após morte violenta, análoga a do filme: Sombras da Vida (A Ghost Story). Na trama, o Espírito cartunesco (Casey Affleck), falecido em um grave acidente de carro, ainda apegado a matéria, recusa o Portal Celestial rumo ao Paraíso, e passa a acompanhar de perto o cotidiano da amada viúva amargurada (Rooney Mara), permanecendo naquela residência ainda por várias gerações, amparado pelo meigo vizinho do Mundo Espiritual. O singelo e contemplativo longa na Netflix, dirigido David Lowery, tem poucas falas e escassos recursos financeiros, mas já figura no hall das grandes histórias de fantasmas da sétima arte. Em outra hipótese, pode o Espírito ao invés de se contaminar na matéria, permanecer aqui mais um tempinho a fim de cumprir uma nobre missão extraordinária, utilizando os recentes dons fantasmagóricos adquiridos. É o caso dos dois clássicos fiéis a Doutrina Espírita: Ghost – Do Outro Lado da Vida, na Netflix, onde o banqueiro Sam Wheat (Patrick Swayze) investiga o proprio assassinato e o renomado psicologo infantil, Malcolm Crow (Bruce Willis) de O Sexto Sentido (no Telecine), a exemplo da personagem vivida por Nicole Kidman em Os Outros (no Prime Video) não admitem figurar na nova realidade quintessenciada. Crow, sem saber que desencarnou, ajuda o garotinho encarnado com mediunidade ostensiva, Cole Sear (Haley Joel Osment) a conviver naturalmente com gente morta, auxiliando desorientadas almas penadas, além de servir de mensageiro, entre a mãe falecida e a filha (Toni Collette) que custa acreditar nos atributos extra-sensoriais do seu filho de 8 anos, Cole. Nosso Sexto Sentido, também chamado de Glândula Pineal ou Epífise, a glândula situada na região centro posterior da área diencefálica do cérebro, constitui a sede fisiológica de todos os fenômenos mediúnicos, simbolizado pela sexta ponta da Estrela de Davi, evoluída do Pentagrama ora com o quinto elemento voltado para o mundo das ideias ora voltado para o mundo material (Baphomet), caracterizado nas magias ocultistas de rituais macabros ou não, semelhante àquelas do Universo do Hellboy, nas HQs. A maioria dos parasitas espirituais infernizam a mente do obsediado visando provocar o suicídio do coitado, a exemplo do fragmentado Transtorno Dissociativo de Identidade, muito bem demonstrado em Clube da Luta, disponivel no Prime Video. Na trama, o transtornado narrador-personagem (Edward Norton) que sofre de mera insônia, desconhece sua face do mal como Tyler Durden (Brad Pitt), o chefe da seita de idiotas úteis. Esses adolescentes espirituais “Antifas” travestidos de adultos, religiosamente fiéis ao Projeto Destruição idealizado pelo alter-ego (Tyler), tocam o terror nas cidades por onde passam impondo regras toscas inspiradas nas regras socialistas de A Revolução dos Bichos escrita por George Orwell. O longa do mesmo diretor de Seven – Os Sete Crimes Capitais, David Fincher, foi o último exibido nos cinemas do Shopping Morumbi, palco do massacre promovido pelo psicopata, Mateus da Costa Meira, que sofre de transtorno de personalidade esquizóide. O assassino em massa conhecido no mundo inteiro entrou calmamente naquela fatídica sala escura, munido de uma submetralhadora Cobray e atirou contra a pacífica plateia compenetrada, matando três espectadores inocentes e ferindo outros quatro. Por fim, existem pessoas comuns não menos importantes que precisam acertar as contas com alguns fantasmas do passado. É o caso do ex-oficial do exército Jim Davis (Christian Bale), após voltar da Guerra do Golfo, enfrenta dificuldades em se reintegrar na sociedade frenética, atormentado constantemente por aquelas lembranças infernais. O ex-bom moço de família tornou-se uma má influência ao melhor amigo, Mike Alonzo (Freddy Rodríguez), igualmente desempregado, enquanto é sustentado pela bela namorada, Sylvia (Eva Longoria). Tempo de Violência, disponível no Prime Video, do mesmo diretor de Os Reis da Rua, David Ayer, se sustenta devido a atmosfera de suspense psicológico desenvolvida, graças a grande atuação do ex-Cavaleiro das Trevas em luta desesperada para conter outro eterno dia de fúria, amparado pelo amigo de boa índole que tenta se manter a qualquer custo no caminho correto.

Sombras da Vida. Direção: David Lowery. Drama Espírita. (A Ghost Story — EUA, 2017, 92 min) 12 anos. Nota: 4,5

O Sexto Sentido. Direção: M. Night Shyamalan. Suspense de Terror. (The Sixth Sense, EUA – 1999, 107 min).16 anos. Nota: 5,0

Clube da Luta. Direção: David Fincher. Drama Psicológico. (Fight Club, EUA – 1999,139 min). 18 anos. Nota: 4,5

Tempos de Violência. Direção: David Ayer. Drama Psicológico. (Harsh Times, EUA – 1999, 115 min). 16 anos. Nota: 3,5