Hoje, dia 16, comemoramos o Dia Mundial da Alimentação, data instituída em 1981 pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, ou FAO do inglês Food and Agriculture Organization of the United Nations. A celebração tem o objetivo chamar a atenção para os problemas relacionados com a alimentação e a nutrição.

Quase nove em cada dez pais brasileiros relatam entraves para fazer os filhos terem uma alimentação variada e balanceada, segundo um levantamento feito em julho de 2020 por uma revista brasileira especializada em saúde e de circulação nacional. Para ajudar na solução desse dilema comum a milhares de pais e mães, a dica da chef e professora de culinária Adriana Gomes é algo que muitos adultos temem em fazer: levar as crianças para a cozinha. Mas segundo a chef, desde que tudo seja feito de forma segura, respeitando as limitações naturais de cada idade, cozinhar pode se tornar uma atividade lúdica que irá reforçar a ligação da criança com o alimento.

A nutricionista Lys Ane Souza Araújo (CRN/1: 16743) reforça a sugestão dada pela chef Adriana. “É preciso deixar com que a criança conheça o alimento e não apenas entregá-lo pronto na boca. Essa participação dos pequenos no preparo das refeições, guardadas é claro suas limitações de faixa etária, é muito bem-vinda. Ela passará a ver o momento da refeição como algo muito mais importante e com certeza ficará bem mais aberta e mais disposta a experimentar novos sabores e novo alimentos”, explica a nutricionista.

Leite

Lys Ane dá outra dica para quem quer iniciar os filhos nos segredos da culinária, e claro, numa dieta mais saudável e balanceada. “As receitas com o leite [de vaca], alimento que deve ser introduzido no momento certo, é claro [em geral após o primeiro ano de vida], são uma boa pedida para esse processo de introdução alimentar da criança, pois o leite é um item excelente para a composição de uma dieta saudável para a criança, pois é alimento completo e também de fácil acesso e de fácil aceitação pelo pequenos”, afirma a especialista.

Informação x Tentações

Ao falar sobre o Dia Mundial da Alimentação, a nutricionista destaca que nos dias de hoje as pessoas realmente têm mais acesso à informação, sabem o que devem comer, mas não necessariamente o fazem. “Vivemos uma época em que todo mundo sabe o que faz bem e o que faz mal, mas ao mesmo tempo temos também muitas ‘tentações’, as pessoas também têm um acesso muito maior aos alimentos ultraprocessados, aqueles com muito mais sódio, açúcar e que são menos nutritivos”, afirma a nutricionista.