A zona oeste tem se notabilizado pela crescente estrutura cicloviária. Os números de ciclistas têm aumentado significativamente nos últimos anos na região, seja a trabalho, em deslocamento ou mesmo para lazer. Entretanto, isto também atrai a atenção de criminosos.

Avenida das Bikes

Conhecida por ser um dos centros financeiros da cidade, a Avenida Faria Lima também pode receber o título de Avenida das Bicicletas. Após a construção da ciclovia no local, o número de frequentadores aumenta todo ano. Em média, passam diariamente pela ciclovia Faria Lima 6,5 mil ciclistas. Ao longo de 2019, foram registradas mais de dois milhões de passagens pelo contador instalado próximo à Rua dos Pinheiros.

Paulista

A segunda ciclovia com maior número de ciclistas é a da Paulista. Em processo de finalização, a Avenida Rebouças também ganha estrutura que irá ligar ambas. Muitas outras também estruturam a malha cicloviária na região.

Ciclovia da Marginal

Além disso, a ciclovia da Marginal tem recebido melhorias significativas nos últimos meses. Pistas recapeadas, pintadas e sinalizadas, recuos ampliados, pontos de espera mais adequados e seguros, novas placas de orientação aos usuários, guaritas de alvenaria com banheiro e ar condicionado, jardinagem e poda em toda extensão da ciclo são algumas das melhorias.

Depoimentos

Domingo no Parque VIlla Lobos sentido Pça Panamericana em frente Itaú Personalite, fui assaltada por 3 caras de bike e 1 deles tentou me derrubar e levou minha bike! Tive ajuda de um ciclista que ligou p 193 e rapidamente apareceu uma viatura com uma policial, fomos atrás dos caras e encurtando a conversa do stress, conseguimos pega-lo no final da Av Jaguaré com minha bike, foi preso 19 anos, BO e +. Os outros dois escaparam. Os 2 policiais que estiveram comigo o tempo todo foram bem bacanas, só tenho que agradecê-los. Tinha outro ciclista na delegacia 91DP vítima tbm, 2 caras de moto, armados, mas não foram pegos. Infelizmente nosso lazer acaba desse jeito! Fiquem espertos, eles ficam na ilha de olho em quem está passando! “ M.R.R.

“ Que susto. Ainda bem que nada aconteceu com voce. Fiquei triste, é preocupante.Vou todos os dias, as 14:30HORAS,pego a ciclo via da Pedroso. Na praça onde tinha a biblioteca, perto da Igreja Cruz Torta. De lá vou até a casa de mamãe. ( ela tem Alzaimer,está acamada ) poxa me preocupei. O jeito é colocar um rastreador na bike ,e torcer para que nada aconteça comigo e com ninguém. Sorte para todos.”L.S.

“ De se elogiar o trabalho dos policiais! ”M.C.

“ Receba meu abraço de solidariedade pelo susto e pela chateação.”O.R.

Ações de policiamento

A Polícia Militar do Estado de São Paulo informa que, nas regiões de Pinheiros e Butantã, desenvolve ações de policiamento preventivo nas ciclovias, principalmente com o emprego de viaturas tipo motocicletas e bicicletas, a fim de coibir a prática de crimes de roubos e furtos de bicicletas.

As ações desenvolvidas pela Polícia Militar englobam o reforço do policiamento nas ciclovias, principalmente aos finais de semana e feriados, pontos de estacionamento de viaturas em locais estratégicos e monitoramento das áreas por câmeras.

A Policia Militar ainda passou uma lista de orientações para que os ciclistas tentem se prevenir.

Segundo a PM, antes de sair de casa, é importante que se conheça o percurso que irá realizar. Além disso, procure não utilizar aparelho celular enquanto pedala. Não pare para auxiliar outras pessoas em locais ermos; em caso de acidente ou alguém em dificuldades, acione a Polícia Militar.

Ao estacionar a bicicleta em via pública, procure locais movimentados e bem iluminados, utilizando sempre travas de segurança. Outra recomendação é procurar pedalar sempre acompanhado, se possível.

De acordo com a Polícia, se a sua bicicleta for furtada ou roubada, não reaja. Ligue para o telefone 190 imediatamente e forneça todas as informações possíveis, como as características dos criminosos e da bicicleta, sentido tomado e sempre registre o Boletim de Ocorrência.Mesmo que o furto ou roubo não seja consumado, é importante ligar 190 e realizar o registro do Boletim de Ocorrência.